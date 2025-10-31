Guvernul a adoptat vineri un Memorandum care autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în conformitate cu art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2025, privind măsurile de gestionare a investițiilor finanțate prin PNRR și fonduri publice, cu modificările ulterioare, să încheie contractele aferente proiectelor din cadrul Investiției 4 – Componenta 16, respectând limitele financiare și termenele prevăzute în PNRR, pentru realizarea jaloanelor și țintelor asociate.

Memorandumul prevede încheierea de noi contracte pentru proiectele aflate în proces de renegociere PNRR, fiind necesară înlocuirea a 23 de proiecte pentru care nu s-au încheiat contracte de finanțare, din cele 61 aprobate în cadrul Investiției 4 – Componenta 16 RePowerEU.

”Prin înlocuirea acestor proiecte şi încheierea contractelor de finanţare aferente nu se depăşeşte alocarea investiţiei 4 prevăzută în PNRR renegociat: valoarea totală a celor 23 de proiecte care se introduc este de 1,297 mld. lei, în timp ce valoarea totală a celor 23 de proiecte care se înlocuiesc este de 1,413 mld. lei”, subliniază Executivul.

Investiția 4 – Componenta 16 RePowerEU se concentrează pe schema de granturi sub formă de bonuri valorice, menită să accelereze utilizarea energiei din surse regenerabile în gospodării, incluzând și sprijin pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere energetic.

Guvernul a transmis că, după renegocierea PNRR, finanțarea va fi împărțită egal între împrumut și grant, iar în urma discuțiilor cu Comisia Europeană s-a propus prelungirea termenului pentru atingerea țintei privind plata a 122.000 de bonuri valorice până în trimestrul II 2026. De asemenea, a fost propusă redistribuirea sumei de 305,3 milioane euro din componenta de grant către componenta de împrumut.

”Tipul finanţării după renegocierea PNRR este de 50% împrumut şi 50% grant. În urma negocierilor cu Comisia Europeană, a fost propusă prelungirea până în Trimestrul II 2026 a termenului de realizare a ţintei care vizează plata a 122.000 de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, fiind propusă, de asemenea, redistribuirea sumei de 305,3 milioane euro din componenta de grant în componenta de împrumut”, mai arată Guvernul în comunicat.