Peste 10.000 de containere inteligente ar trebui să schimbe modul în care aruncăm gunoiul în România. Aceste pubele măsoară cât gunoi arunci, iar tu plătești doar pentru cantitatea de gunoi.

La Constanța au fost puse 275 de containere, dar nu funcționează încă. Locatarii ar fi trebuit să primească cartele. Pubelele cântăresc gunoiul și oamenii plătesc doar cât aruncă. Sistemul informatic și camerele de supraveghere sunt încă în pregătire, iar abia după aceea vor fi împărțite cartelele.

„Sistemul informatic de gestionare este în curs de implementare, iar procedura pentru achiziția camerelor de supraveghere este în desfășurare. După aceste etape vor fi distribuite cartele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Constanța pentru Pro TV.

La Galați, doar 40 de containere funcționează.

La Arad, din 200 de pubele, 99 sunt funcționale.

În toată țara, proiectul prevede montarea a peste 10.000 de pubele inteligente, cu un buget de aproape 800 de milioane de lei, bani europeni. În unele orașe au fost deja montate, dar oamenii fie nu au primit cartele ca să le deschidă, fie nu se încumetă să le folosească.

Containerele inteligente sunt pubele speciale pentru gunoi care folosesc tehnologie pentru a gestiona deșeurile mai eficient.

Ele pot măsura greutatea gunoiului aruncat de fiecare persoană; permite accesul doar cu cartelă sau cod, pentru a preveni folosirea lor de către oricine; trimite informații online către autorități despre cât și ce tip de deșeuri sunt aruncate; unele modele au senzori care avertizează când sunt pline. Astfel, oamenii plătesc doar pentru gunoiul pe care îl aruncă, iar colectarea devine mai organizată și mai ecologică.

Ideea containerelor inteligente a fost promovată în România încă din anul 2017, în cadrul evenimentelor „Smart City”, cum ar fi cel de la Brașov, unde s-a discutat despre containere cu senzori și acces cu cartelă pentru măsurarea cantității de deșeuri. Un proiect concret este „Big Belly” — containere inteligente care pot compacta deșeurile, au senzori și funcționează pe energie solară. Primul sistem Big Belly a fost implementat în București, în 2019, cu 30 de containere. În Timișoara, sistemul a fost extins, iar autoritățile au colaborat cu Coca‑Cola HBC România pentru instalarea unor astfel de containere.

Costul pentru primele insule este ridicat, aproximativ 1 miliard de lei. Primele insule urmează să fie funcționale în județele Hunedoara, Cluj și Constanța. Containerele din aceste proiecte permit accesul pe cartelă și au senzori care avertizează când sunt aproape pline, pentru a nu fi deschise tot timpul.

În Sectorul 1 al Bucureștiului, primăria a achiziționat containere inteligente „Mr. Fill”, care costă peste 5.500 de euro pe bucată. Aceste pubele au: senzori, panouri solare, sistem cu compactor de deșeuri.