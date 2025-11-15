Un nou studiu realizat de Marketez arată că brandurile românești au o vizibilitate semnificativ mai mică în ChatGPT decât în Google, chiar și în industriile cu performanță digitală solidă.

Analiza compară șase domenii majore e-commerce, turism, farmacii, fashion, clinici medicale și educație, și evidențiază diferențele dintre modul în care Google și modelele AI menționează și prioritizează brandurile.

Potrivit datelor din Google Trends, interesul pentru ChatGPT a crescut exponențial în ultimii doi ani. Termenul „ChatGPT” a înregistrat 1,8 milioane de căutări în ultima lună, în creștere cu 34% față de trimestrul anterior, confirmând faptul că interacțiunea cu AI devine un comportament digital de masă.

Această evoluție explică și necesitatea companiilor de a înțelege cum apar în rezultatele și răspunsurile generate de modele de limbaj mari (LLMs).

Conform unui alt studiu realizat de Reveal Marketing Research, aproape jumătate dintre români (47%) folosesc deja inteligența artificială în activitățile zilnice, de la căutarea informațiilor generale (73%), la educație (45%), divertisment (37%) sau sprijin profesional (31%).

Această tendință marchează o transformare profundă a modului în care oamenii caută informații online.

„Este doar o chestiune de timp până când, în loc să caute pe Google ‘rochii de seară’, consumatorii vor formula întrebări conversaționale de tipul ‘Vreau o rochie de seară cu paiete aurii, care să coste sub 500 de Lei’. ChatGPT nu doar că le va face o selecție personalizată, dar le va permite și să cumpere direct de acolo”, spune Ramona Joița, specialist marketing digital și fondatoarea Marketez.

Comportamentul de căutare se transformă de la interogări generale la căutări conversaționale, în care ChatGPT și alte AI-uri funcționează ca asistenți virtuali personali, capabili să recomande, să compare și să finalizeze achiziții.

Analiza Marketez evidențiază diferențe clare în modul în care industriile sunt reprezentate în ChatGPT:

E-commerce: doar câteva branduri locale, în special Farmacia Tei și Catena, apar constant în răspunsurile AI. Aceste branduri sunt prezente activ în presă, bloguri și surse conversaționale, în timp ce retailerii orientați exclusiv spre campanii comerciale rămân aproape invizibili.

Turism: agențiile românești precum Christian Tour, Karpaten sau Eximtur sunt rareori menționate. ChatGPT favorizează sursele internaționale (Tripadvisor, LonelyPlanet), ceea ce arată lipsa unei prezențe media consolidate la nivel global.

Fashion: brandurile internaționale precum Trendyol, Zalando sau Answear domină vizibilitatea AI, în timp ce jucătorii din România lipsesc complet. Lipsa traducerilor și a citărilor în publicații internaționale limitează recunoașterea lor.

Clinici medicale: Medicover și Regina Maria sunt printre cele mai menționate, datorită presei și conținutului educațional constant.

Educație: DEX Online și Twinkl sunt exemple de surse incluse în datele AI, datorită caracterului lor informativ și lingvistic.

În concluzie, ChatGPT „citește” brandurile prin prisma autorității digitale și a frecvenței menționărilor, nu doar prin clasamente SEO. Prezența în surse publice, menționările organice și consistența comunicării online devin factori-cheie pentru vizibilitatea în AI.

„Care sunt cele mai bune agenții de turism pentru vacanțe în Europa?” ~ volum estimat 600 – 1800 de căutari

„Cum să aleg o agenție de turism potrivită pentru o vacanță în Europa?” ~ volum estimat 600 – 1800 de căutari

Aceste exemple ilustrează tranziția clară de la căutări scurte la interogări conversaționale, cu context, intenție și așteptări precise.

Concluziile studiului subliniază nevoia brandurilor de a adopta o strategie de vizibilitate conversațională, care să le asigure menționarea în surse credibile și accesibile AI-urilor.

ChatGPT valorizează informația verificată, conținutul educațional și consistența brandului în medii publice.

Recomandările cheie pentru companii: