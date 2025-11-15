Numărul românilor care iau în calcul relocarea pentru un loc de muncă peste hotare este în declin constant, iar anul 2025 marchează cea mai mică pondere a aplicărilor pentru străinătate din intervalul 2021–2025. Din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate până în prezent pe platforma eJobs, doar 106.000 au vizat posturi în alte țări – adică 1,1% din total.

În acest timp, angajatorii străini au listat aproximativ 29.000 de joburi, însă interesul rămâne redus: fiecare poziție a primit, în medie, 3,7 aplicări, față de 35 în cazul joburilor din România.

„Asta se întâmplă într-un context în care există un interes uriaș din partea candidaților pentru a-și găsi un loc de muncă”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

El subliniază că dinamica pozitivă se referă exclusiv la joburile locale, inclusiv cele remote, nu la cele din străinătate. Potrivit acestuia, deși românii caută salarii mai mari, „când vine vorba despre a se reloca și de a face o schimbare de viață atât de importantă precum munca în altă țară, acest argument nu mai este la fel de puternic”, chiar dacă diferențele salariale pot fi de „3 – 4 ori mai mari”.

Cel mai mare interes pentru joburile din afară a fost înregistrat în 2022 – aproximativ 154.000 de aplicări, echivalentul a 1,7% din total. După acel vârf, trendul s-a inversat: 146.000 de aplicări în 2023, 130.000 în 2024 și doar 106.000 în 2025 (ianuarie–noiembrie).

Printre destinațiile care continuă să atragă români se numără Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franța și Bulgaria. În schimb, Marea Britanie – cândva în top trei – a coborât aproape la finalul clasamentului după Brexit. Și Italia pierde teren, în timp ce Spania rămâne constantă pe poziția a noua.

„Cea mai mare cerere este din partea muncitorilor calificați. Abia apoi urmează absolvenții de studii superioare și muncitorii necalificați”, precizează Bogdan Badea. Studenții generează cele mai puține aplicări. Ca vârstă, cele mai active segmente sunt 25–35 de ani, 18–24 de ani și 36–45 de ani, în timp ce categoria 45+ aplică cel mai rar.

Cele mai căutate domenii sunt retailul, transportul și logistica, turismul, industria alimentară, call-center/BPO și serviciile.

Pe baza datelor Salario, un șofer plecat la muncă în afară câștigă în medie 3.000 de euro net lunar, un bucătar poate ajunge la 4.000 de euro, un muncitor în construcții între 2.200 și 3.500 de euro, iar un curier aproximativ 2.000 de euro.

În prezent, platforma eJobs.ro listează 24.000 de locuri de muncă, dintre care 1.500 sunt pentru străinătate. Alte 7.000 de poziții sunt active pe iajob.ro, platformă lansată de eJobs pentru candidații care vor să se angajeze rapid, fără CV și fără etapele tradiționale ale unui proces de recrutare.