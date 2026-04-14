Grupul MOL a anunțat că acționarii vor primi dividende totale de 241 miliarde de forinți, după ce Adunarea Generală Anuală a aprobat situațiile financiare aferente anului 2025.

Suma este în creștere cu 9,1% față de anul anterior și include un dividend de bază de aproximativ 180 forinți pe acțiune, la care se adaugă un dividend special de circa 120 forinți pe acțiune, rezultând un total de aproximativ 300 forinți/acțiune.

Potrivit datelor companiei, profitul înainte de impozitare a fost de 1,3 miliarde de dolari în 2025, în scădere cu 11% comparativ cu 2024.

„Rezultatul a fost determinat în principal de creşterea EBITDA, susţinută de un context extern mai favorabil, de niveluri mai ridicate ale cheltuielilor cu deprecierea şi amortizarea, precum şi de un rezultat pozitiv al operaţiunilor financiare, pe fondul aprecierii forintului maghiar”, notează compania.

Indicatorul Clean CCS EBITDA a ajuns la 1.185,8 miliarde de forinți (3,369 miliarde de dolari), în creștere cu 6% față de anul precedent și peste estimările pieței de capital, care indicau aproximativ trei miliarde de dolari.

Rezultatele confirmă reziliența modelului de business al companiei, în ciuda unui mediu economic volatil.

Segmentul Upstream a generat un EBITDA de 398,7 miliarde de forinți (1,125 miliarde de dolari), în ușoară scădere, de 1%, chiar dacă volumele de producție au crescut. Evoluția a fost influențată de scăderea cu 14% a prețului petrolului Brent, dar și de creșterea ușoară a cotațiilor gazelor naturale.

În schimb, segmentul Downstream a înregistrat un avans de 10%, ajungând la 508,4 miliarde de forinți (1,453 miliarde de dolari), „susţinut de marje de rafinare mai ridicate într-un mediu volatil”.

„Divizia de petrochimie a continuat să aibă o contribuţie negativă la rezultate, la fel ca incendiul de la una dintre unităţile de distilare, care a dus la neutilizarea a până la 50% din capacitatea de distilare a ţiţeiului a rafinăriei Dunărea în ultimele două luni ale anului”, se menţionează în comunicat.

Segmentul Consumer Services a fost unul dintre motoarele de creștere ale grupului, cu un avans de 20% al EBITDA, până la 324,2 miliarde de forinți (927 milioane de dolari).

Evoluția a fost susținută de creșterea vânzărilor non-fuel și de efecte punctuale favorabile.

Pe segmentul Gas Midstream, EBITDA a scăzut cu 17%, până la 73,8 miliarde de forinți (208 milioane de dolari), pe fondul schimbărilor tarifare și al factorilor macroeconomici.

În același timp, divizia de economie circulară a raportat un EBITDA negativ, de 11,3 miliarde de forinți (-34 milioane de dolari), în contextul implementării Sistemului de Garanție-Returnare.

„Cu toate acestea, rezultatul negativ a fost cu 44% mai redus în termeni de HUF faţă de 2024, datorită măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei operaţionale, care încep să producă primele rezultate”, precizează compania.

În cadrul aceleiași Adunări Generale, Oszkar Vilagi și Gyorgy Bacsa au fost realeși în Consiliul de Administrație pentru un nou mandat de cinci ani.

Grupul MOL rămâne unul dintre cei mai importanți jucători regionali din energie, cu operațiuni în peste 30 de țări și o rețea de aproximativ 2.400 de stații de distribuție în Europa Centrală și de Sud-Est.