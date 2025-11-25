Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a spus că președintele Nicușor Dan a decis să înființeze un grup de lucru pentru a pregăti vizita sa în SUA și că el însuși conduce activ acest grup. Lazurca a explicat că președintele nu renunță niciodată la două aspecte importante când se organizează o vizită: partea politică și partea economică, pe care o consideră esențială.

Lazurca a spus că pregătirea vizitei se bazează pe o platformă solidă, deja existentă, nu inventată special pentru această călătorie, și că cadrul politic și legal bilateral este foarte bine stabilit. El a explicat că toate instituțiile implicate contribuie activ în grupul de lucru.

Potrivit lui, Nicușor Dan se concentrează pe substanța vizitei, nu pe programul sau protocolul acesteia. Șeful statului vrea ca fiecare acțiune de politică externă să fie utilă pentru România și pentru cetățeni, nu doar o formalitate fără impact.

„După părerea mea, platforma pe care se va întemeia pregătirea acestei vizite este foarte promiţătoare şi ea nu a fost inventată ad-hoc pentru pregătirea acestei vizite. Cadrul politic şi legal, dacă doriţi, bilateral, este foarte solid. Trebuie să vă spun că preşedintele Dan a decis configurarea unui grup de lucru dedicat pregătirii acestei vizită. Trebuie să vă mai spun că domnul preşedinte este de fapt liderul activ al acestui grup, nu a delegat activităţile de pregătire a acestei vizite subordonatilor dumnealui, ci se ocupa nemijlocit de pregătirea acestei vizite. Acuma, spunând acestea, mai adaug un lucru şi sper că nu o fac cu oarecare indiscreţie, şi anume că reflexul domnului preşedinte este de a se focaliza asupra substanţei, nu asupra calendarului. De fiecare dată când gândim o acţiune de politică externă, domnul preşedinte are câteva aşteptări necondiţionate de la noi, cei care suntem în serviciul dumnealui. În primul rând, este prima aşteptare, este construirea de substanţă. Domnul preşedinte nu îşi doreşte vizite de dragul vizitelor, vizite care să închipuie ceremonii goale, de protocol sau deplasări care să nu însemne nimic în beneficiul cetăţenilor noştri. De fiecare dată ne cere substanţă şi ne cere să îi demonstrăm că această vizită este benefică interesului naţional şi benefică, până la urmă, cetăţenilor României”, a declarat Lazurca, luni seară, la Digi24.

Lazurca a spus că președintele nu renunță niciodată la două lucruri importante când pregătește o vizită: partea politică, adică temele de discuție care să aducă avantaje României, și partea economică, pe care o consideră esențială. El a explicat că șeful statului vrea ca, ori de câte ori este posibil, o delegație de oameni de afaceri să participe la vizite.

Conform spuselor sale, Dan este foarte interesat de sectoarele militar, strategic și tehnologiile de vârf, pentru că acestea nu doar că pot crește economia țării, ci contribuie și la siguranța României și a cetățenilor săi.

„Domnul preşedinte îşi propune ca de fiecare dată când va fi posibil şi când vom putea articula această operaţiune, o delegaţie de oameni de afaceri să fie prezentă în cursul vizitei în pregătire. În al treilea rând, în interiorul dimensiunii economice, domnul preşedinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranţa românilor şi siguranţa naţională”, a precizat Lazurca.

Lazurca a precizat că Dan este foarte interesat să aibă contacte directe și personale cu comunitățile de români care trăiesc în străinătate și că acest lucru reprezintă pentru el un subiect de mare importanță.