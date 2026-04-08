Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat că Grecia va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, măsura urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare”, a explicat el, specificând că legislaţia va fi adoptată în această vară, iar interdicţia va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

„Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a declarat premierul, adăugând că pune presiune pe Uniunea Europeană să urmeze acest exemplu.

Măsuri similare au fost deja implementate în alte state. Australia a adoptat o legislație care a intrat în vigoare la finalul anului 2025 și care obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să elimine conturile minorilor.

Platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau Snapchat s-au conformat noilor reguli, în caz contrar riscând amenzi de până la 28 de milioane de euro.

În Europa, inițiative similare sunt analizate sau deja adoptate în state precum Franța, Danemarca și Spania.

Kyriakos Mitsotakis a transmis că scopul măsurii nu este îndepărtarea copiilor de tehnologie, ci reducerea dependenței de aplicațiile considerate dăunătoare. Acesta a explicat că expunerea prelungită la ecrane afectează dezvoltarea copiilor și că există dovezi științifice în acest sens.

Premierul a recunoscut că unii tineri ar putea fi nemulțumiți de această decizie, însă a subliniat că măsura are rolul de a proteja sănătatea și dezvoltarea acestora.

„Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (…) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”, a subliniat el. „Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte”, a adăugat el.

În același mesaj, premierul grec a transmis că această interdicție nu înlocuiește responsabilitatea părinților.

Acesta a arătat că măsura este doar un instrument suplimentar, iar implicarea familiei rămâne esențială în modul în care copiii folosesc tehnologia și rețelele sociale.