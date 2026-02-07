Sterilizările vor fi realizate de cabinetele veterinare care au câștigat licitațiile, unele oferind și transportul animalelor. Proprietarii trebuie să depună o cerere online pe ghișeul Consiliului Județean și să prezinte carnetul de sănătate al câinelui la momentul intervenției. Programul poate acoperi peste o mie de sterilizări.

În România, sterilizarea câinilor este obligatorie de mai bine de un deceniu, iar nerespectarea acestei obligații poate fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare cățea nesterilizată. Datele arată că aproximativ 80% dintre pui nu ating vârsta de un an, din cauza abandonului.

„Actele care trebuie depuse sunt o cerere, care se depune pe ghişeul online de către proprietar. Consiliul Judeţean eliberează un bon. Proprietarul se prezintă la noi. Se aduce carnetul de sănătate”, a spus Iftimia Bobita, medic veterinar.

Inițiativa urmărește să ofere acces la serviciile de sterilizare pentru proprietari, în condițiile alocării bugetului disponibil, fără a impune obligatoriu participarea acestora.

Anterior, Primăria Constanța și ASPA București au oferit mai multe informații pentru proprietari de câini și pisici. Potrivit acestora, în intervalul 7-8 februarie are loc o campanie de sterilizare gratuită la Șos. Olteniței 169.

Conform OUG nr. 155/2001, cu modificările ulterioare, toți câinii trebuie să fie înregistrați și microcipați. Numai câinii identificați pot circula însoțiți de proprietar și cu carnet de sănătate. Microciparea facilitează identificarea proprietarului în cazul pierderii animalului, iar câinii găsiți pot fi duși la un veterinar sau la Adăpostul public de animale abandonate Constanța, situat pe Str. Câmpul cu Flori nr. 11. Câinii neidentificați și neînregistrați găsiți pe domeniul public sunt considerați fără stăpân și gestionați conform legii.

Proprietarii sunt obligați să sterilizeze câinii de rasă comună și să declare gestațiile, fătărarea și numărul de pui unui medic veterinar autorizat. Animalele adoptate sau revendicate nu trebuie abandonate, iar abandonul se sancționează conform legislației.

Deținătorii trebuie să mențină curățenia în spațiile publice și în zonele comune ale imobilelor. Sunt considerate contravenții: lăsarea liberă a câinilor în curțile comune, punând în pericol alte persoane; neridicarea excrementelor sau a resturilor rezultate în urma hrănirii animalelor; lipsa materialelor de curățare adecvate la plimbarea câinilor. Respectarea acestor reguli contribuie la siguranța locuitorilor și a animalelor, precum și la menținerea curățeniei în oraș.