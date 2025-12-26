Becali a explicat că discuția cu bărbatul, un milionar din domeniul IT, a început după ce acesta l-a apelat, fiind „la un etaj înalt” și cu intenții sinucigașe. Latifundiarul a relatat: „Voiam să mă arunc pe geam, dar am zis să văd ce zice nebunul ăsta”, mărturisind că din acel moment a început un dialog ce avea să schimbe cursul evenimentelor.

Potrivit declarației sale de pe RTV, omul de afaceri l-a contactat pe preotul care îl însoțea și i-a dat telefonul celui aflat în criză. Becali susține că în acel moment a luat cuvântul și a început să îi vorbească bărbatului despre credință și sensul vieții, apelând la argumente spirituale. Dialogul l-a impresionat pe Becali, care a spus că acele cuvinte, rostite cu atâta gravitate, au avut un impact semnificativ.

El a amintit că, deși inițial ar fi trebuit să treacă printr-un moment dramatic, bărbatul s-a oprit din planul său de a se sinucide după conversația telefonică. Becali a subliniat faptul că, în cele din urmă, discuția a dus la un moment de trezire sufletească pentru milionarul ITist, spunând că i-a transmitem: „Când Dumnezeu te bagă în vorbă, nu te mai gândi la sinucidere”.

Omul de afaceri a mai explicat că episodul l-a marcat profund, nu doar ca afacerist, ci și ca persoană credincioasă, reflectând asupra puterii cuvintelor și a empatiei umane. El a spus că astfel de întâmplări îl determină să se gândească la relația dintre oameni, la responsabilitatea fiecăruia în fața altora și la modul în care credința poate interveni în momentele de criză extremă.

Acest caz a ajuns să fie discutat pe larg în mediul public, devenind un exemplu de intervenție directă și neconvențională într-o situație de viață și moarte. Multe persoane care urmăresc declarațiile lui Becali au remarcat sinceritatea cu care a abordat subiecte dificil de discutat, precum disperarea umană și lupta pentru supraviețuire.

Relatarea lui Gigi Becali a fost făcută în contextul unei discuții mai ample despre credință și rolul spiritualității în momentele de cumpănă. Omul de afaceri a explicat că nu a perceput episodul ca pe un act de eroism, ci ca pe o obligație morală de a răspunde atunci când cineva cere ajutor.