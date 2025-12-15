Potrivit ghidului publicat de ANAF, sunt vizate veniturile obținute din arendarea bunurilor agricole aflate în proprietate personală. Este vorba despre terenuri agricole productive, precum cele arabile, viile, livezile, pepinierele viticole și pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și duzi, dar și pășunile împădurite sau alte categorii similare.

ANAF arată că aceste situații sunt frecvente și că, în lipsa unei informări corecte, pot apărea erori în declararea și plata obligațiilor fiscale.

Ghidul precizează că arendarea se poate face doar în baza unui contract scris, lipsa acestuia atrăgând nulitatea absolută. Arendașul are obligația de a depune un exemplar al contractului la consiliul local pe raza căruia se află bunurile agricole, pentru înregistrare într-un registru special.

În situația în care bunurile arendate se află pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, contractul trebuie depus la fiecare consiliu local în parte. Această procedură este obligatorie și condiționează recunoașterea legală a arendării.

ANAF explică faptul că venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată. Din venitul brut se deduce o cheltuială forfetară de 20%, iar asupra venitului net astfel rezultat se aplică impozitul pe venit de 10%.

Impozitul este reținut la sursă de către plătitorul de venit, la momentul efectuării plății, și are caracter final. Suma reținută trebuie virată la bugetul de stat până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost realizată plata.

Fiscul arată că plătitorii de venituri din arendă trebuie să completeze și să depună formularul 112. Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile și cuprinde impozitul pe venit calculat și reținut.

Formularul 112 se transmite exclusiv prin mijloace electronice, iar semnarea se face cu certificat calificat, conform legislației privind semnătura electronică. ANAF subliniază că, pentru aceste venituri, nu există obligația depunerii formularului 205.

Un aspect important evidențiat în ghid este faptul că persoanele fizice care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal nu datorează contribuția de asigurări sociale. Astfel, pentru aceste venituri se plătește exclusiv impozitul pe venit, în condițiile explicate de ANAF în documentul publicat.

Ghid_arenda_2025