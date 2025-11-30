Europarlamentarul Gheorghe Piperea a anunțat duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că intenționează să se retragă din viața politică odată cu finalizarea actualului mandat. Postarea sa a venit chiar în ziua Congresului AUR organizat la Alba Iulia.

Piperea a explicat că lucrurile, în ceea ce îl privește, se îndreaptă spre o revenire la activitatea profesională de avocat și profesor, afirmând că dorește să revină la o viață neimplicată politic.

El a sugerat că influența pe care el și susținătorii săi o pot avea asupra mediului politic se va manifesta, în continuare, prin participarea la vot sau prin presiune socială și economică.

Totodată, Gheorghe Piperea subliniat că își propune să facă publice, din când în când, anumite idei, atunci când mediul online le va permite să circule fără a fi filtrate sau restricționate.

„Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic. Rămâne, foarte probabil, ca “influența” noastră asupra politicului să se facă doar prin vot sau presiune social-economică. Și, cu smerenie zic, prin unele idei pe care le mai facem publice, din când în când, mai precis, când legacy și social media nu apucă să ne arunce dincolo de zidurile cetății, pentru delict de opinie”, este mesajul transmis de Gheorghe Piperea pe Facebook.

Într-un comentariu ulterior la propria sa postare, europarlamentarul i-a liniștit pe susținătorii săi, spunând că rămâne activ în spațiul public, însă într-o formă similară celei din perioada pandemiei. El a respins orice speculație privind eventuale presiuni sau amenințări la adresa sa, precizând că nu se află sub nicio formă de constrângere.

„Urmăritorilor mei fideli: nu vă temeți, rămân pe baricade, doar că revin la stilul din plandemie; mai ales, nu vă temeți pentru mine – nu sunt sub nicio presiune, nu mă amenință nimeni, sunt invulnerabil”, a adăugat Piperea într-un comentariu ulterior.

Anunțul lui Gheorghe Piperea a venit în contextul în care a pierdut votul intern pentru funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, unde a fost ales Petrișor Peiu. Peiu, lider al senatorilor AUR, a devenit astfel numărul doi în partid, după George Simion.

Procesul de selecție s-a desfășurat electronic, între 24 și 27 noiembrie, iar rezultatele au fost comunicate oficial vineri, 28 noiembrie.

Contracandidații săi, Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, nu au reușit să obțină sprijinul necesar pentru a câștiga competiția internă. De asemenea, Dan Dungaciu urmează să fie validat în funcția de prim-vicepreședinte, înlocuindu-l pe Marius Lulea.

În cadrul congresului au fost desemnați și noii vicepreședinți ai partidului, printre care se numără Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

George Simion urmează să fie reconfirmat duminică, 30 noiembrie, în funcția de președinte al AUR, fiind singurul candidat pentru conducerea partidului.