Gheorghe Dincă, cunoscut în spațiul public drept „monstrul de la Caracal”, ar fi trecut recent printr-un incident tensionat în interiorul Penitenciarului Craiova.

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul de 72 de ani ar fi ajuns față în față cu unul dintre cei mai agresivi deținuți din unitate, un condamnat recunoscut pentru comportamentul său turbulent, notează gândul.ro.

Deținutul care l-ar fi provocat pe Dincă este identificat ca G.V., un individ cu un trecut încărcat de condamnări pentru acte de violență. Potrivit acelorași surse, G.V. este poreclit „Falconetti” de angajații penitenciarului, nume inspirat de personajul negativ din serialul „Om bogat, om sărac”. Porecla i-ar veni de la proteza oculară din sticlă pe care o poartă.

În trecut, acesta ar fi fost implicat inclusiv într-un episod de ultraj în județul Vâlcea, unde ar fi atacat doi polițiști folosind o furcă.

Incidentul dintre cei doi ar fi pornit de la o provocare. G.V., cunoscut pentru ieșirile sale necontrolate, ar fi intrat în conflict cu Dincă, ceea ce a degenerat într-o serie de îmbrânceli și replici agresive. Situația a escaladat suficient încât să fie nevoie de intervenția rapidă a polițiștilor de penitenciare.

Ambii deținuți au ajuns în atenția administrației, fiind întocmite rapoarte de incident.

După arestarea sa din vara anului 2019, Gheorghe Dincă a fost ținut o perioadă în izolare, tocmai pentru a evita accesul la informațiile vehiculate în presă și pentru a preveni reacțiile violente ale altor condamnați. Crimele pentru care a fost trimis în judecată și ulterior condamnat definitiv la 30 de ani de detenție au stârnit revoltă chiar și în rândul deținuților.

Dincă însuși recunoștea, într-un interviu acordat publicației Gândul, că la început fusese amenințat, însă afirma că nu s-a temut de confruntări.

În Penitenciarul Craiova, unde este închis într-o cameră destinată deținuților vârstnici, Dincă nu ar fi creat probleme până la confruntarea cu G.V. Personalul ar fi remarcat că, în ciuda notorietății sale, acesta a avut un comportament relativ calm în raport cu ceilalți deținuți.