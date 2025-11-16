Gheorghe Dincă, cunoscut ca „monstrul din Caracal”, se plânge că celula în care stă e mică, aglomerată și întunecată. Dincă are 72 de ani și obișnuiește să facă plângeri la conducerea închisorii, spunând că nu e mulțumit de condiții sau de îngrijirea medicală pe care o primește.

Cea mai recentă reclamație a fost legată de spațiul din celulă: el cere să aibă cel puțin 4 metri pătrați pentru el, așa cum prevede legea. Cererea i-a fost respinsă.

Dincă mai are un proces la Judecătoria Craiova, unde cere să-i fie întreruptă pedeapsa pentru motive medicale. El spune că are probleme de sănătate care nu se potrivesc cu viața din închisoare și că ar trebui să fie tratat în libertate.

Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, precum și pentru arderea trupurilor lor.

Recent, el a mai primit o pedeapsă suplimentară, de data asta financiară.

Deși este în pușcărie, Dincă se poartă ca și cum ar fi deasupra legii: a sunat persoane pe care nu avea voie să le contacteze, a apărut la televizor cu ocazia botezului său, când a spus că s-a pocăit și „a luat calea Domnului”. În plus, a trimis multe cereri la instanță ca să obțină condiții mai ușoare în detenție.

Ultima dată, s-a plâns de un judecător care i-a respins o cerere și a atacat decizia la tribunal. Dar nu i-a mers: ceilalți judecători au confirmat hotărârea și l-au obligat să plătească 200 de lei cheltuieli de judecată.

Pe scurt, instanța a decis că plângerea lui Dincă este nefondată, iar hotărârea este definitivă.

„Respinge contestaţia formulată de persoana condamnată Dincă Gheorghe împotriva încheierii nr. 375/26.06.2025, pronunţată în dosarul nr. 369/JS/2025, ca neîntemeiată. Obligă petentul la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, a decis instanța de judecată.

Pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Tribunalul din Olt l-a condamnat pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare — cea mai mare pedeapsă posibilă pentru cineva care are peste 65 de ani. Câteva luni mai târziu, această condamnare a rămas definitivă.

Curtea de Apel Craiova a analizat din nou cazul și a confirmat pedeapsa: Dincă rămâne condamnat la 30 de ani de închisoare pentru crimă calificată. Decizia vorbește și despre detalii tehnice din dosar, dar concluzia este clară — pedeapsa de 30 de ani rămâne valabilă pentru faptele care au șocat întreaga țară.