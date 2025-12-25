Crește vârsta de pensionare în Germania. Începând cu 2026, Germania va introduce noi modificări privind vârsta de pensionare, diferențele față de sistemul din România fiind semnificative, mai ales pentru românii care lucrează pe teritoriul german. Dacă în România vârsta de pensionare este de 62,4 ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, în Germania pragul este mai ridicat și urmează să crească din nou din ianuarie.

Schimbările sunt rezultatul evoluțiilor demografice din ultimele decenii, care au determinat autoritățile germane să adopte, încă de acum câțiva ani, măsuri de majorare graduală a vârstei de pensionare, în încercarea de a compensa deficitul tot mai mare de forță de muncă. Pentru mulți angajați, inclusiv români, impactul acestor reforme va deveni mai vizibil începând cu anul 2026.

Aceste schimbări sunt determinate de ajustările făcute în contextul reformelor sistemului de asigurări sociale, care urmăresc adaptarea la dinamica demografică și la evoluția pieței forței de muncă.

Noile reguli se aplică în mod special persoanelor născute între 2 iunie 1961 și 1 aprilie 1962. Pentru această categorie, legea germană prevede, în funcţie de data exactă a naşterii, vârste la care se poate ieşi la pensie fără penalități: cei născuți între 2 iunie 1961 și 31 decembrie 1961 pot solicita pensia la 64 de ani și 6 luni, iar cei născuți între 1 ianuarie 1962 și 1 aprilie 1962 la 64 de ani și 8 luni.

Pentru a beneficia de pensia fără penalizare, sistemul impune și alte condiții legate de contribuțiile realizate pe parcursul vieții active. De exemplu, persoanele care doresc să obțină pensia pentru persoane cu dizabilități trebuie să aibă minim 50% grad de dizabilitate și cel puțin 35 de ani de contribuții, iar gradul de dizabilitate trebuie să fie recunoscut oficial înainte de pensionare.

O altă opţiune fără penalități o reprezintă pensia pentru persoanele cu vechime foarte lungă în muncă, pentru care se cere un istoric de minim 45 de ani de contribuții efective, fără a fi necesară îndeplinirea condiției de dizabilitate.

Sistemul german de pensii calculează vârsta de pensionare cu o precizie de o zi, astfel că diferența de o zi în data nașterii poate influența semnificativ momentul în care o persoană poate accesa pensia. O diferență aparent mică poate însemna luni în plus de muncă pentru a îndeplini condițiile de pensionare fără penalități.

Schimbarea vârstei de pensionare face parte din ajustările periodice ale sistemului de pensii german, care corelează vârsta de pensionare cu speranța de viață și cu dinamica demografică. Aceste modificări sunt aplicabile tuturor angajaților care se încadrează în intervalul de naștere vizat.

Pentru a solicita pensia fără penalizare, persoanele trebuie să fi contribuit la sistemul public de asigurări sociale pentru un anumit număr de ani, condițiile fiind stabilite în funcție de tipul pensiei: standard, pentru persoane cu dizabilități sau pentru cei cu vechime foarte lungă în muncă.

Autoritățile germane transmit că toate calculările privind vârsta de pensionare se fac cu precizie de o zi, ceea ce înseamnă că data exactă a nașterii determină momentul în care o persoană poate accesa pensia. Această metodă de calcul afectează direct planificarea ieșirii la pensie și cuantumul drepturilor.