George Simion a declarat că AUR nu se opune listării companiilor de stat, însă respinge înstrăinarea activelor strategice ale României.

Acesta a explicat că formațiunea propune un prag de două treimi din acțiuni care să rămână în proprietatea statului român în cadrul companiilor. În situațiile în care acest prag nu este respectat, Simion a afirmat că statul ar trebui să păstreze „votul de aur” în procesul decizional.

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că formațiunea sa va susține eventualele moțiuni de cenzură menite să ducă la înlăturarea actualului Guvern.

Declarația vine în contextul în care PSD a transmis că ar putea depune propria moțiune de cenzură dacă premierul Ilie Bolojan nu își dă demisia. În acest cadru, Simion a subliniat că AUR nu este „unealta unora sau altora”, sugerând că partidul își menține o poziție independentă în raport cu conflictele politice actuale.

Președintele AUR, George Simion, a evitat să precizeze dacă formațiunea sa va susține o eventuală moțiune de cenzură a PSD, menționând că nu a existat o solicitare oficială în acest sens.

El a reamintit că propria moțiune de cenzură anunțată de AUR urmează să fie depusă în luna mai. În același timp, Simion a afirmat că partidul este dispus să participe la toate discuțiile privind soluțiile de ieșire din criza politică, indiferent de poziția președintelui Nicușor Dan.

”Noi nu putem să mergem pe supoziţii, nu putem să mai avem încredere în spusele domnului Zamfir, care s-a bătut cu pumnul în piept. N-avem nicio garanţie că de la Bruxelles sau de la Cotroceni nu o să vină un bileţel, nu o să vină un mesaj codificat. Sunt oameni slabi, sunt oameni şantajabili, sunt oameni pe care a căror nu putem să ne bazăm. De aceea, prefer să am încredere doar în spusele noastre. Noi am arătat ceea ce vorbim şi facem, şi, de aceea, colegii mei, în ultimele săptămâni, v-au spus care este traseul pe care îl va urma, şi moţiunea de cenzură, singura care este certă în acest moment şi relaţia cu celelalte forţe politice, pentru că am ajuns pe fundul prăpastiei”, a spus preşedintele AUR, George Simion, la Parlament, despre susţinerea unei moţiuni de cenzură.

Întrebat dacă AUR ar susține o moțiune de cenzură depusă de un alt partid, George Simion a declarat că poziția formațiunii este clară, dar că o decizie concretă depinde de existența unei inițiative reale și de analiza textului moțiunii.

El a precizat că așteaptă să vadă dacă există într-adevăr o astfel de intenție și care este conținutul documentului, subliniind că doar în funcție de aceste elemente poate fi stabilită o poziție oficială.

În ceea ce privește eventuale discuții cu PSD pe tema unei moțiuni de cenzură, liderul AUR a afirmat că astfel de consultări sunt firești și normale în contextul politic actual.

”Aşa ar fi normal, nu? Dacă există o altă moţiune de cenzură în afară de moţiunea celor 90 de parlamentari AUR, să fi existat discuţii şi să fie susţinută moţiunea şi de AUR şi de alţi parlamentari. Nu a venit o astfel de solicitare, să semnăm pe vreo altă moţiune. De asta, vă zic, că săptămână de săptămână PSD-ul s-a chinuit să pară un partid de opoziţie. Eu nu am nimic împotrivă dacă în al 12-lea ceas PSD-ul îşi revine, dau dovadă de maturitate, înţeleg că au dus ţara în prăpastie. Dar nu sunt convins de bunele lor intenţii. Nu mă apuc acum să dau nişte exemple de ce are fiecare în garderobă, de ce are fiecare în dulap, de ce articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte are fiecare în casă. Prefer să fiu diplomat şi să spun că aştept ca aceste declaraţii să se transforme în fapte. Altfel am văzut un preşedinte care ar trebui să fie neutru, care ar trebui să ţină cont şi de putere şi de opoziţie, cum respinge categoric, chiar a spus, că este o certitudine nu va nominaliza un guvern din care să facă parte AUR”, a mai spus Simion, adăugând că în unele sondaje sunt cotaţi la 30%, în altele la 40%. ”Nicuşor Dan are obligaţia să se consulte cu toată lumea. După cum nu poate să-şi trimită preşedintele PSD emisari să vadă cum votăm noi, atâta timp cât exclude categoric o alianţă votată de români. Dacă exclude un partid votat pe 1 decembrie cu 20%, singurul partid care a rămas cu grupurile parlamentare intacte, înseamnă că nici el nu respectă jocul democratic. Şi faptul că ei n-au respectat jocul democratic l-am văzut la anularea alegerilor pe 6 decembrie 2024. Însă, mesajul nostru este unul pozitiv. Vrem să revenim la democraţie, vrem să revenim la dialog. Suntem dispuşi să dialogăm, dar nu pe supoziţii. Vrem să vedem fapte, pentru că vorbe din partea PSD-ului”, a menţionat Simion.

Liderul AUR, George Simion, a reamintit că formațiunea a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură în luna mai, precizând că acest demers va fi dus la capăt în perioada respectivă.

El a afirmat că nu este clar cine ar putea prelua conducerea Guvernului în eventualitatea înlăturării premierului Ilie Bolojan, sugerând că astfel de decizii țin de „structuri de putere” care au influențat negativ economia României în ultimele decenii.

Simion a transmis că mesajul AUR este unul de dialog și reconciliere, cu obiectivul de a sprijini relansarea economică, subliniind că formațiunea ar putea alege să rămână în expectativă, dar că preferă să acționeze responsabil în contextul actual.

Totodată, el a precizat că AUR va participa la toate discuțiile privind soluțiile de ieșire din criză, indiferent de disponibilitatea președintelui Nicușor Dan de a se implica, considerând că dialogul între toate părțile este o condiție necesară într-un proces democratic.