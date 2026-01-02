Liderul AUR, George Simion, a anunțat public că susținătorii săi trebuie să se pregătească pentru o mobilizare masivă în întreaga țară. Printr-o postare pe Facebook, acesta și-a întrebat urmăritorii dacă sunt pregătiți pentru o „mare manifestație” care să conteste acțiunile guvernului și să solicite alegeri libere.

George Simion a oferit și mai multe detalii, precizând că, în curând, colegii săi vor decideziua când va avea loc protestul, atât în București, cât și în alte orașe din țară. Liderul AUR a mai subliniat că speră ca, de data aceasta, să nu existe proteste paralele care să divizeze susținerea cetățenilor.

”Colegii mei din AUR vor decide azi când putem cel mai rapid să facem manifestația, la București și, separat, și în toată țara. Sper ca până diseară să vă anunțăm data și mai sper că de data asta nu va mai face nimeni proteste paralele pentru a diviza și a împărți, a mai completat Simion.

Apelul său vine în contextul în care Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, din nou, decizia privind legea pensiilor speciale ale magistraților. Ședința recentă s-a încheiat fără pronunțare, fiind prezenți doar cinci dintre cei nouă judecători, ceea ce a împiedicat continuarea deliberărilor. Legea vizează reformarea sistemului de pensii speciale pentru judecători și procurori, inclusiv prin creșterea vârstei de pensionare și stabilirea unor plafoane, măsuri criticate de magistrați.

În reacția sa, George Simion a acuzat CCR de funcționare într-un „stat capturat, putred și corupt” și a lansat apelul „HAI LIBERTATE!”, criticând modul în care instituțiile statului gestionează reforma pensiilor.

Următoarea ședință a Curții Constituționale privind această lege este programată pentru 16 ianuarie 2026, iar tensiunile politice par să se amplifice odată cu apropierea datei.