Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost sesizat și a demarat o procedură oficială de analiză în legătură cu declarațiile făcute de liderul AUR, George Simion, într-un context politic în care acesta l-a vizat pe președintele României, Nicușor Dan.

Sesizarea vizează utilizarea unui termen considerat ofensator și potențial discriminatoriu, în cadrul unui discurs public susținut la o întâlnire organizată la Azomureș. Conform documentelor depuse, afirmațiile ar putea avea impact asupra percepției publice asupra unei categorii sociale vulnerabile, motiv pentru care CNCD a fost solicitat să stabilească dacă fapta intră sub incidența legislației privind combaterea discriminării.

În discursul său, George Simion a făcut referiri critice la adresa conducerii statului și a utilizat o formulare considerată de sesizant ca având caracter peiorativ. Fragmentul a fost ulterior distribuit în spațiul public, inclusiv pe platforme de social media, amplificând dezbaterea.

Reprezentanții CNCD au confirmat că instituția a înregistrat sesizarea și va analiza cazul conform procedurilor legale. Vicepreședintele interimar al instituției a precizat că părțile implicate vor avea posibilitatea să își formuleze apărările, iar analiza va include evaluarea contextului, intenției și impactului declarațiilor.

În cazul în care CNCD stabilește existența unei fapte de discriminare, sancțiunile pot varia între 2.000 și 50.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de circumstanțele evaluate.

Procedura include mai multe etape administrative, iar durata acesteia poate varia de la câteva săptămâni la câteva luni sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea cazului și de volumul de lucru al instituției.

Acest episod se înscrie într-un context mai amplu de tensiuni politice între liderul AUR și actualul președinte. În ultimele luni, declarațiile publice ale lui George Simion au generat mai multe reacții din partea instituțiilor statului și a societății civile, în special în ceea ce privește utilizarea unui limbaj considerat stigmatizant.

CNCD a fost sesizat și în alte situații similare, în care discursul politic a fost considerat de reclamanți ca depășind limitele libertății de exprimare și intrând în zona discriminării.

Organizații ale societății civile și experți în comunicare publică au atras atenția asupra importanței menținerii unui limbaj politic echilibrat, care să nu contribuie la marginalizarea sau stigmatizarea unor grupuri sociale.

De asemenea, dezbaterea publică a fost alimentată de faptul că astfel de declarații apar frecvent în contexte electorale sau de confruntare politică, ceea ce ridică întrebări privind limitele discursului public într-o societate democratică.