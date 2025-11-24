Prețurile gazelor din Europa sunt la cel mai scăzut nivel de după mai 2024. Prețurile de referință ale gazelor naturale au scăzut luni sub nivelul psihologic de 30 de euro pe megawat-oră (MWh), marcând cel mai redus nivel din ultimele 18 luni.

Evoluția este alimentată de livrările solide de GNL (gaz natural lichefiat), de vremea mai blândă prognozată în nord-vestul continentului și de discuțiile internaționale privind un posibil plan de pace în Ucraina, factori care reduc presiunea asupra pieței și întăresc sentimentul de stabilitate pe termen scurt.

Cotațiile futures la hub-ul TTF din Olanda au coborât cu 1,3% până la 29,795 euro (34,36 dolari) pe MWh la ora 9:00, la Amsterdam, atingând pentru prima dată din mai 2024 acest prag, scrie site-ul Oil Price.

Timp de mai multe luni, prețurile s-au menținut într-un interval extrem de îngust, în jurul valorii de 32 de euro/MWh, semn al unei piețe echilibrate, dar sensibile la orice schimbare de context.

Declinul din ultimele zile pentru prețurile gazelor este influențat și de discuțiile intense privind planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, care, dacă va fi acceptat, ar putea duce la relaxarea anumitor sancțiuni asupra exporturilor energetice rusești.

Traderii urmăresc cu atenție evoluția negocierilor, având în vedere impactul major pe care orice modificare în fluxurile de energie rusească l-ar avea asupra prețurilor europene.

Întâlnirea de duminică de la Geneva dintre reprezentanții SUA și ai Ucrainei a fost descrisă ca fiind „foarte productivă”, iar părțile au convenit să continue negocierile pentru un plan „îmbunătățit”.

Deși acordul este încă departe de a deveni realitate, discuțiile au deja efecte vizibile asupra piețelor, prin temperarea anticipațiilor privind riscurile de aprovizionare.

La 22 noiembrie, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau pline în proporție de 79%, potrivit Gas Infrastructure Europe.

Statele membre au început deja să utilizeze rezervele pentru sezonul rece, însă fluxurile constante de GNL, în special din Statele Unite, continuă să ofere un tampon important, pe fondul cererii scăzute din Asia.

Pe termen scurt, perspectivele pentru prețurile gazelor rămân negative, datorită temperaturilor mai ridicate anunțate pentru nord-vestul Europei și livrărilor mari de gaze lichefiate.

Deși stocurile încep să scadă și sunt sub nivelurile din 2024, specialiștii apreciază că riscurile de aprovizionare rămân reduse. Totuși, ca în orice sezon rece, piețele vor rămâne extrem de sensibile la evoluțiile meteo, la tensiunile geopolitice și la eventuale șocuri ale ofertei.