Ediția din 2025 a Galei Capital Performeri din Sănătate a consolidat tradiția de a evidenția excelența din sistemul medical românesc. Ajunsă la cea de-a treia ediție, gala și-a construit rapid reputația ca un reper pentru recunoașterea performanțelor individuale și instituționale.

Evenimentul anual pune în valoare eforturile medicilor, cercetătorilor și instituțiilor care contribuie la dezvoltarea continuă a sănătății publice. Prin prezentarea inițiativelor cu impact major, gala oferă un cadru public pentru aprecierea progreselor realizate atât în spitalele publice, cât și în cele private.

Pe lângă premii individuale, evenimentul evidențiază proiectele instituțiilor, asociațiilor și companiilor care susțin inovația în domeniul medical, de la tehnologie de vârf la servicii integrate pentru pacienți. În acest context, publicul poate observa cum investițiile și modernizările infrastructurale influențează direct calitatea actului medical.

Unul dintre momentele centrale ale galei a fost premiul acordat pentru pionieratul în chirurgia ortopedică asistată robotic. Această recunoaștere subliniază modul în care tehnologia de ultimă generație se integrează în practica medicală curentă, aducând beneficii concrete pacienților.

„Continuăm seara cu un premiu care ne duce direct în zona în care tehnologia de vârf se întâlnește cu medicina – și o face spectaculos. Premiul pentru pionierat în chirurgia ortopedică cu precizie milimetrică merge la… Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. România se numără astăzi printre primele țări europene care folosesc sistemul robotic ROSA în chirurgia ortopedică, iar acest lucru se datorează intervenției realizate la Constanța. Spitalul Clinic Județean a devenit un adevărat centru de excelență la nivel național, consolidându-și statutul prin modernizări importante, extinderea infrastructurii critice și investiții în echipamente medicale de ultimă generație. Premiul va fi ridicat de doctor Lorin Stere din partea secției ortopedie pe care îl invit pe scenă alături de noi. Felicitări! Felicitări! Avem doi reprezentanți de la Spitalul Județean Constanța”, a anunțat Ileana, moderatoarea evenimentului.

Premiul evidențiază rolul sistemului robotic ROSA, care permite intervenții chirurgicale cu precizie crescută, reducând timpul de recuperare pentru pacienți. Această abordare demonstrează modul în care integrarea tehnologiei în spitale poate crește atât siguranța, cât și eficiența tratamentelor.

Doctor Lorin Stere, reprezentantul secției de ortopedie a Spitalului Clinic Județean Constanța, a comentat importanța acestui progres:

„Bună seara și ne bucurăm să ne aflăm aici. Mulțumim revistei Capital pentru apreciere și în primul rând colectivului, colegilor medici ortopezi. Care ne-au adus aici. Am câștigat precizie prin sistemul robotic Rosa. Ceea ce înseamnă recuperarea mai rapidă. Tindem toți către perfecțiune și robotul ne ajută în direcția asta. Deci și precizie și poate și timp”.

Realizarea Galei Capital Performeri din Sănătate 2025 a fost posibilă datorită sprijinului partenerilor din domeniul medical și de afaceri. Printre aceștia se numără CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

Evenimentul a beneficiat și de acoperire media extinsă, parteneri precum www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro contribuind la promovarea activităților și premiilor acordate.

Această colaborare între organizatori, sponsori și media asigură vizibilitate pentru proiectele și inițiativele remarcabile din sistemul de sănătate românesc.