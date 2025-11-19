Pe lângă dezvoltarea fizică, compania investește substanțial în modernizarea echipamentelor medicale și în digitalizarea proceselor clinice și administrative, pentru a eficientiza traseul pacientului, a reduce timpii de așteptare și a asigura calitatea actului medical. Astfel, infrastructura modernă este completată de tehnologii de ultimă generație și soluții digitale, care susțin obiectivul nostru de a oferi pacienților acces la medicina de excelență.

Sanador a fost inclusă în „Top 300 Companii de Succes” organizat de Revista Capital, iar reprezentanții au oferit un interviu publicației unde au vorbit despre provocările din ultimii ani, dar și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

SANADOR: Provocările sunt multiple, de la menținerea standardelor medicale la cel mai înalt nivel până la gestionarea unui ritm de creștere susținut într-un context economic complex. Important este că am reușit să transformăm aceste provocări în oportunități de consolidare și dezvoltare.

C: Cât de mult vă afectează turbulențele economice prin care trecem în această perioadă?

S: Orice turbulență economică are un impact asupra mediului de afaceri, inclusiv asupra sectorului medical. Totuși, prin prudență financiară, planificare atentă și investiții strategice, reușim să ne păstrăm stabilitatea și să continuăm să oferim pacienților servicii medicale de cea mai înaltă calitate.

C: Aveți vreo strategie specială prin care vă propuneți să treceți cu succes de această perioadă complicată?

S: Strategia noastră este una de continuitate: investiții în infrastructură, tehnologie și resurse umane, precum și adaptarea permanentă la realitățile pieței. Credem că stabilitatea vine din consecvență, iar succesul din menținerea direcției asumate.

C: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

S: Cel mai important rezultat al ultimului an îl reprezintă consolidarea și extinderea programelor medicale de excelență, inclusiv în domeniul transplantului hepatic, al chirurgiei urologice și al chirurgiei cardiovasculare. În paralel, dezvoltarea infrastructurii medicale ne permite să oferim pacienților acces la cele mai complexe tratamente, în siguranță și la cele mai înalte standarde.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

S: SANADOR este dovada că medicina privată din România poate atinge cele mai înalte standarde internaționale, rămânând în același timp profund ancorată în nevoile pacienților. SANADOR este expresia excelenței medicale, construită pe investiții constante, echipe de elită și respect profund față de pacient.