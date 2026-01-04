Ministrul Alexandru Rogobete a declarat, duminică, într-o postare publică, că a urmărit afirmațiile managerului Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit cărora, în anumite secții, peste 70% dintre medici beneficiază de scutiri de gardă.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”, a transmis Rogobete.

În acest context, ministrul a anunțat că va trimite Corpul de Control al Ministerul Sănătății la unitatea sanitară și va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea scutirilor de gardă.

Reevaluare strict medicală și profesională

„Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că va avea o poziție fermă față de „fenomene de acest gen în sistemul de sănătate”.

„Nu pot accepta situaţii în care restricţiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu şi în activitatea din sistemul privat. Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat ministrul Sănătății.

Rogobete a admis că situația gărzilor este una cunoscută și complicată, care nu poate fi ignorată.

„Fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat însă că prioritatea rămâne funcționarea spitalelor de urgență și siguranța pacienților.

„Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect şi nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății a anunțat că, în cursul acestui an, va fi implementat un nou sistem de gărzi.

„În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate şi efort”, a explicat el.

În plus, este analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore, după model european.

„Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie; va fi o opţiune, acolo unde se doreşte şi unde este fezabilă; nu pentru toate spitalele şi nu pentru toate specialităţile. Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiaşi spital, decizia va putea fi adaptată pe secţii”, a precizat ministrul, estimând că cadrul legislativ ar putea fi creat în primul semestru al anului.

Declarațiile managerului spitalului

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, a afirmat anterior că există medici care sunt scutiți de gărzi, deși îi vede desfășurând activități fizice sau sociale.

Aceasta a declarat că sunt medici care „fac kite, merg la sală sau sunt văzuți în cârciumi”, dar beneficiază de scutire de gardă pe motiv că nu pot sta mai mult de două ore în picioare. Potrivit managerului, majoritatea acestor medici sunt tineri, sub 50 de ani, iar aproximativ 70% din personalul medical al unității nu efectuează gărzi.