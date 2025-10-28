Florin Valentin Ștefan, Directorul General, a fost prezent la evenimentul organizat de Revista Capital pentru a ridica „Premiul pentru performanță economică remarcabilă în sectorul public”. Cu această ocazie, el a specificat că în cadrul instituției este o echipă fantastică care permis demararea unor proiecte după care s-a cules rezultatul în anul 2024.

„Iar când se aliniază planetele și statul român înțelege că are o companie care poate să facă performanță, lucrurile merg. Dar aceasta este excepția și aș vrea să vă pot spune că urmează ani și mai bun pentru Poșta Română și că anul 2025 o să fie mai bun decât 2024”, a detaliat el.

Directorul de la Poșta Română a povestit cum în 2024 au fost undeva la vreo 30 de instituții care au controlat compania, de câteva sute de ori, cumulate.

„Adică DNA, parchete, ANAF, curtea de conturi, ANCOM, poliția, poliția locală, ANPC, N-exemple. Așa că în anul 2025 vom culege roadele acelor controle care n-au făcut decât să inhibe compania după câțiva ani în care am încercat să fim cât mai agili. Mai mult, în 2024 am depins foarte mult de deciziile luate de acționarul nostru, care lua deciziile cam la 3 luni”, a detaliat Florin Valentin Ștefan.

„Vă mai spun un singur lucru. Tot în anul 2024 au fost alegeri alegeri politice. La Poșta Română avem undeva la 100 de primari și viceprimari. Adică suntem cât un partid de mărime mică, spunem, un puțin peste UDMR. Mai mult, avem în jur de 1000 de consilieri locali.

Vă dați seama unde a fost mintea întregii companii, ce am vrut noi să facem în anul 2024 și în ce direcția am împins. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru recunoaștere. Vă pot asigura că sunt cel puțin sute de oameni profesioniști în companie care împing compania în direcția corectă”, a mai spus Directorul General de la Poșta Română.

În final, Florin Valentin Ștefan a specificat că, după patru ani ca director general, poată să spună că statul român nu prea este capabil să aibă companii comerciale în economia agilă, în economia concurențială.

„Dar noi o să ținem steagul sus la Poșta Română și vă asigur că rezultatele bune abia urmează. Mesajul meu pentru dumneavoastră, ca om care pentru prima oară lucrează la o companie de stat, este că statul român este prea ambițios și n-ar trebui să aibă așa de multe companii, mai ales cele care oferă servicii care pot fi acoperite de mediul privat”, a conchis el.

Anul 2024 a fost cel în care Poșta Română a reușit să înregistreze cel mai bun an din istoria sa recentă.

„Fără subvenții și cu o presiune constantă antireformatoare am reușit să dovedim că se poate și la companiile cu capital majoritar de stat. Acest profit record confirmă faptul că investițiile în retehnologizare și digitalizare dau roade. Efortul colectiv al celor aproape 20 de mii de salariați din ultimii trei ani arată că rezultatele bune necesită timp și determinare”, au specificat reprezentanții companiei pentru Capital. Este o bornă istorică ce dovedește că Poșta Română este pe traiectoria corectă, că această companie este profitabilă fără să renunțe la misiunea publică.

Profitul brut al companiei a atins valoarea de 85,3 milioane lei, în creștere cu 67,7 milioane lei față de 2023. La nivelul profitului net, Poșta Română a raportat 70,7 milioane lei, ceea ce reprezintă un avans de 56,5 milioane lei comparativ cu anul anterior.

„Cu o infrastructură națională solidă, acoperire în fiecare colț al țării și servicii diversificate, de la logistică și curierat, la IT, digitalizare, soluții imobiliare, activități de trezorerie și încasări/recuperări de taxe și impozite, Poșta Română este mai mult decât un furnizor, este un partener de încredere pentru vremuri complicate”, au completat reprezentanții companiei.

Poșta Română își continuă parcursul ascendent și în 2025, cu un program ambițios de investiții în retehnologizare, infrastructura IT, modernizarea rețelei naționale, dezvoltarea de noi servicii comerciale și consolidarea rolului său de furnizor esențial pentru comunitățile din întreaga țară.

Revista Capital acordă premii pentru performanţele companiilor de elită din România care au avut rezultate remarcabile și care au contribuit la dezvoltarea economiei din țara noastră. Gala de premiere a avut ca scop recunoașterea performanței companiilor din mediul de business din România.

Reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. În cadrul Galei a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Companii – Ediția 2025.