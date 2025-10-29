Din cuprinsul articolului Romsilva, pădurile României, gestionate durabil

„Mulțumim frumos, Capital! Ne bucurăm să fim într-o companie atât de selectă. În seara aceasta vreau să vă spun că este o zi deosebită. Este pentru prima dată când Gala Premiilor Capital se suprapune cu Concursul „Cel mai bun pădurar”. Chiar astăzi am premiat cei mai buni pădurari – în total, 41 câștigători, câte unul din fiecare județ.

Pot să vă spun că primii trei au fost: de la Direcția Silvică Neamț, de la Direcția Silvică Prahova și de la Direcția Silvică Galați. Vreau să subliniez că acest premiu reprezintă recunoașterea muncii pe care acești oameni o depun zi de zi. Prin acest premiu, simțim că am primit și încrederea dumneavoastră. Trecem printr-un proces profund de transformare și am avut parte de multe provocări anul acesta – probabil ați aflat și din presă. Vreau să vă asigur că punem digitalizarea și inovația în centrul activităților noastre.

Dorim ca, în aceste vremuri dificile, să devenim o companie mai conștientă și mai responsabilă față de rolul ei în societate. Printre inițiativele noastre se numără: construirea de legături prin rețele de drumuri forestiere; apropierea oamenilor de natură prin rețeaua de trasee tematice pe care am dezvoltat-o; contribuția la protejarea comunităților locale prin investiții în lucrări de corectare a torenților și prijinirea sectorului de construcții prin lemnul de calitate pe care îl punem pe piață. Vă mulțumim frumos!” declară Daniel Robu, director general adjunct Romsilva, pe scena Capital.

Romsilva este instituția care se ocupă cu administrarea și protecția pădurilor statului român, gestionând peste 3 milioane de hectare de păduri. Scopul său principal este să asigure păduri sănătoase și durabile, care să ofere resurse pentru industrie, să protejeze mediul și să sprijine comunitățile locale.

În 2024, Romsilva a înregistrat o cifră de afaceri de 2.986 milioane lei și un profit brut de 42 milioane lei, iar pentru 2025 estimează o cifră de afaceri de 3.100 milioane lei și un profit brut de 90 milioane lei. Compania administrează 4,2 milioane ha de pădure și investește constant în regenerare și dezvoltare sustenabilă. „Romsilva înseamnă profesionalism în administrarea durabilă a pădurilor României, cu 14.000 de angajați dedicați și 3,5 milioane de puieți plantați anual,” afirmă Biroul de Presă al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Romsilva contribuie astfel la conservarea mediului, reducerea schimbărilor climatice și la dezvoltarea responsabilă a comunităților locale, combinând tradiția silviculturii cu inovația și responsabilitatea față de natură.