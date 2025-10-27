Într-o postare pe rețelele sociale, juristul Gheorghe Piperea susține că, din 2010 și până astăzi, datoria Uniunii Europene a crescut de peste 47 de ori.

„Dacă în 2010, datoria UE era de 12,3 miliarde, în 2024 a ajuns la 578,2 miliarde! În 2027, această datorie comună, pe care NU am făcut-o noi, și NU a fost în favoarea noastră, va ajunge la 900 de miliarde”, a scris Piperea.

Acesta afirmă că banii au fost folosiți pentru finanțarea unor politici decise „discreționar” la nivel european – în domenii precum vaccinarea, combaterea schimbărilor climatice, războiul din Ucraina sau promovarea identității de gen.

Potrivit avocatului, fondurile alocate statelor membre, inclusiv României, au venit cu condiționalități „absurde”, cum ar fi impunerea certificatelor de vaccinare, promovarea identității digitale, taxele pe amprenta climatică sau închiderea termocentralelor.

„Federalizarea UE și centralizarea puterii, pentru a pune toată puterea în mâinile unei birocrații plutocrate, cu sediul la etajul 13 al clădirii Berlaymont, nu e doar anti-democratică, ci și extrem de costisitoare”, afirmă Piperea.

Juristul avertizează că rambursarea datoriei comune nu se va face prin confiscarea fondurilor rusești, „lucru imposibil, pentru că este ilegal”, ci prin majorarea taxelor și apariția unor impozite noi colectate direct de Bruxelles.

„De exemplu, taxa pe amprenta de carbon sau pe cifra de afaceri a companiilor mari, care va fi suportată, în final, de consumatorii captivi”, scrie el.

În opinia lui Gheorghe Piperea, economia europeană se îndreaptă către o criză severă, în timp ce Uniunea se împrumută masiv pentru a-și consolida capacitatea de război.

„Întrebarea înspăimântătoare este dacă UE va mai fi peste 5 ani”, avertizează avocatul.

Într-o notă de final, acesta menționează că datele prezentate vizează doar împrumuturile sub formă de obligațiuni, existând posibilitatea ca alte datorii să fie ascunse în instrumente financiare create de Banca Centrală Europeană.

La rândul său, Petrișor Peiu avertizează că adevărata amenințare fiscală pentru cetățenii europeni nu provine din politicile financiare ale guvernelor naționale, ci din datoria comună acumulată de Uniunea Europeană în ultimii ani.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, economistul susține că împrumuturile masive contractate de Comisia Europeană sub conducerea Ursulei von der Leyen ar putea atinge 900 de miliarde de euro până în 2027.

El contrazice astfel ideea potrivit căreia principalele dezechilibre financiare ar fi fost generate de deciziile guvernelor României.

„Pentru naivii care credeau că finanțele statului român au fost grav alterate de incompetenții Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu, iată, mai jos, care este evoluția împrumuturilor (obligațiunile emise) făcute de Comisia von der Leyen, modelul guvernanților noștri”, a scris Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, între 2019 și 2027 nivelul împrumuturilor Uniunii Europene a crescut spectaculos, de la 52 de miliarde de euro la o proiecție de 900 de miliarde de euro.