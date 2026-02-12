ANAF a transmis luni că inspectorii antifraudă au identificat, în urma unor controale derulate în luna februarie la un operator economic din județul Giurgiu, activ în domeniul extracției și comercializării agregatelor minerale, obligații fiscale neachitate reprezentând impozit pe profit și TVA. Potrivit instituției, suma totală stabilită se ridică la 12.466.395 lei, aferentă perioadei 2022–2025.

Autoritatea fiscală a precizat că au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor aferente exploatării fără permis.

Într-un comunicat semnat de administratorul Gabriel Radu Bădălău, reprezentanții SC NBG Smart & Special Constructions SRL contestă concluziile controlului și subliniază istoricul firmei:

”În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la controlul desfăşurat de structurile ANAF, societatea SC NBG Smart & Special Constructions SRL consideră necesar să formuleze următoarele precizări: Compania noastră desfăşoară activitate continuă încă din anul 1991, perioadă în care şi-a îndeplinit constant obligaţiile legale şi fiscale, achitând taxe şi impozite către bugetul de stat. Activitatea societăţii s-a desfăşurat permanent în cadrul legal aplicabil. Presupusul prejudiciu reţinut în sarcina societăţii, în cuantum de aproximativ 2.400.000 euro, este fundamentat pe ipoteza existenţei unei cantităţi de peste 800.000 de tone de balast presupus comercializate fără documente justificative”.

Potrivit aceleiași surse, ipoteza comercializării unei cantități de peste 800.000 de tone de balast ar implica un efort logistic semnificativ:

Conform calculelor invocate de companie, un asemenea volum ar presupune realizarea a peste 32.000 de transporturi cu autocamioane de mare tonaj, ”volum logistic care, raportat la realităţile operaţionale, este în mod obiectiv nerezonabil şi necesită o reevaluare riguroasă”.

Administratorul firmei susține că valoarea prejudiciului ar fi fost determinată utilizând un preț maximal pe tonă:

Gabriel Radu Bădălău afirmă că inspectorii ar fi luat în considerare un preț unitar de 38 lei/tonă, în timp ce documentele fiscale prezentate organelor de control ar indica un preț mediu de aproximativ 20 lei/tonă.

În comunicatul transmis, administratorul critică modul de desfășurare a verificărilor:

”Aceste aspecte indică faptul că verificarea nu a fost una temeinică şi exhaustivă, aşa cum impune legea, ci una superficială, orientată preponderent spre obţinerea unui cuantum artificial majorat al prejudiciului. Totodată, din conduita organului de control rezultă suspiciunea rezonabilă că obiectivul real al verificării nu este stabilirea corectă a situaţiei fiscale, ci crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid”.

Administratorul subliniază că eventualele erori de declarare pot fi remediate pe cale administrativă, prin declarații rectificative și plăți corespunzătoare, în baza unor obligații fiscale stabilite legal.

Concluziile companiei

În finalul poziției oficiale, reprezentanții societății își exprimă încrederea într-o analiză obiectivă: