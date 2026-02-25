Raportul Autorității Naționale Fitosanitare (ANF), realizat în cadrul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale provenite din producția internă, arată că din cele 914 probe analizate, 411 probe (45%) nu au conținut reziduuri de pesticide, 499 probe (54,6%) au prezentat reziduuri sub limita maximă admisă, iar 4 probe (0,4%) au depășit nivelul legal. Fructele neconforme au fost: o probă de căpșuni, o probă de piersici, o probă de mere și o probă de pere.

Depășirile au vizat substanțe precum acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin. Cele mai frecvent identificate substanțe în probele analizate, dar în valori sub pragul maxim admis, au fost boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol, acetamiprid, fluopiram, difenoconazol, pirimetanil și azoxistrobin. Analiza arată că fungicidele reprezintă o parte semnificativă din totalul pesticidelor folosite pentru tratamentele aplicate fructelor.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) și 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpșuni, o probă, piersici, o probă, pere, o probă și mere, o probă”, a transmis Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Autoritatea precizează că, în urma controalelor, nu au fost depistate depășiri ale limitelor admise pentru alte fructe destinate consumului, printre care afine, agrișe, coacăze, caise, cireșe, gutui, mure, nectarine, pepene galben, pepene verde, prune, struguri de masă, struguri pentru vin, vișine și zmeură.

Astfel, majoritatea fructelor analizate în 2025 se încadrează în limitele legale privind pesticidele, însă patru probe au ridicat probleme de siguranță alimentară, fiind nevoie de monitorizare și control continuu în județele vizate.

Autoritatea Națională Fitosanitară a finalizat Raportul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide pentru anul 2025, care a vizat fructe, legume și cereale din producția internă. Programul a fost derulat conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005, iar datele publicate arată că majoritatea probelor analizate s-au încadrat în limitele legale.

În total, au fost analizate 4.821 de probe, ceea ce reprezintă o creștere de 10,02% față de anul 2024. Dintre acestea, 4.092 probe au făcut parte din controlul oficial, iar 729 probe au fost analizate la cererea producătorilor sau comercianților, în cadrul autocontrolului.

Rezultatele pe categorii arată că în cazul legumelor, din 3.059 probe analizate, doar 40 probe (1,3%) au fost neconforme. În ceea ce privește fructele, din 914 probe, 4 probe (0,4%) au depășit limitele maxime admise de pesticide. Pentru cereale, din 119 probe analizate, o singură probă (0,8%) a fost considerată neconformă.

Per ansamblu, 99,07% dintre probele verificate s-au încadrat în limitele legale privind reziduurile de pesticide, ceea ce arată un nivel ridicat de siguranță alimentară în producția internă pentru anul 2025.