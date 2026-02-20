Certificarea plății integrale a majorării capitalului social cu 14,05 milioane de euro, înregistrată recent la Registrul General al Comerțului din Grecia, marchează un moment important pentru evoluția Praktiker Hellas. Infuzia de capital a fost realizată de Pavăl Holding, noul proprietar al rețelei, care a preluat lanțul DIY de la fondul de investiții Fairfax în iulie anul trecut.

În urma operațiunii, capitalul companiei ajunge la 22,1 milioane de euro, nivel considerat adecvat pentru susținerea investițiilor planificate pe termen mediu.

Strategia noilor acționari vizează atât întărirea structurii financiare, cât și modernizarea operațională. Planul include:

-investiții în active imobiliare

-achiziția de echipamente tehnologice și operaționale

-dezvoltarea infrastructurii digitale

-optimizarea proceselor interne

Un accent deosebit este pus pe renovarea magazinelor existente, fără a fi exclusă extinderea rețelei prin noi unități.

În prezent, Praktiker Hellas operează 17 magazine, dintre care 6 în regiunea Attica, iar restul în orașe-cheie precum Salonic, Volos, Patras, Corfu, Larissa sau Rhodos.

Programul de investiții prevede și intensificarea procesului de digitalizare. Frații Adrian și Dragoș Pavăl urmăresc modernizarea magazinului online Praktiker, precum și îmbunătățirea sistemelor IT dedicate achizițiilor și managementului rețelei.

Obiectivul declarat este creșterea eficienței operaționale și optimizarea costurilor.

Modelul de business implementat de Pavăl Holding în România prin Dedeman urmează să fie transpus și pe piața elenă. Strategia include consolidarea relațiilor cu furnizorii locali și extinderea portofoliului de produse.

Totodată, compania analizează introducerea în magazinele Praktiker din Grecia a unor produse sub marcă proprie fabricate în România.

În perioada următoare este așteptată finalizarea tranzacției pentru preluarea a opt proprietăți care găzduiesc magazine Praktiker. Activele au intrat anterior în portofoliul Eurobank, iar achiziția lor face parte din acordurile stabilite la momentul preluării lanțului de la Fairfax.

Mișcarea va permite reducerea cheltuielilor operaționale prin eliminarea costurilor cu chiria.

Planurile Pavăl Holding includ și măsuri dedicate resursei umane. Compania anunță:

-creșteri salariale peste nivelul minim legal

-bonusuri lunare

-programe de formare profesională

-recrutarea a aproximativ 100 de angajați

Pe termen mai lung, nu este exclusă schimbarea identității comerciale a rețelei. Pavăl Holding ar putea lua în calcul rebrandingul magazinelor Praktiker sub brandul Dedeman, în linie cu strategia de consolidare regională.

Mișcările din Grecia vin într-un context de expansiune accelerată și pe piața locală. Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, într-o tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro.

Compania românească confirmă intrarea în negocieri exclusive:

„Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, transmite grupul.

Președintele Pavăl Holding, Dragoș Pavăl, a explicat rațiunea strategică a tranzacției:

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine.”

Dragoș Pavăl a subliniat importanța echipei existente:

„Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor.”

Deși Pavăl Holding și-a diversificat investițiile în ultimii ani – inclusiv în Grecia, prin Praktiker Hellas – compania afirmă că România rămâne piața centrală de dezvoltare.