Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu mai producea de peste 10 ani, a fost vândută la licitație cu 1,68 milioane de euro.

Lichidatorul judiciar a confirmat că fabrica a fost vândută după mai mulți ani de încercări. Prețul de pornire a fost 1,6 milioane de euro, iar prețul final a fost 1,68 milioane de euro. Cumpărătorul este o companie din România, dar nu a spus ce va face cu terenul și clădirile.

Fabrica Sanevit de la Arad deține un teren generos de 30.245 metri pătrați, situat în cartierul Grădiște, o zonă bine conectată și accesibilă. Pe acest teren se află mai multe clădiri, inclusiv o hală de producție de peste 14.000 metri pătrați, care a fost concepută pentru a susține un volum mare de producție industrială.

La mijlocul anilor 1990, Sanevit era o unitate unică în România, specializată în producția de seringi de unică folosință și a acelor medicale. Capacitatea anuală de producție era impresionantă: între 160 și 200 milioane de seringi și 520 milioane de ace medicale, ceea ce o plasa în topul producătorilor din țară la acea vreme. Cu toate acestea, fabrica nu a reușit să funcționeze niciodată la mai mult de 30% din capacitatea sa maximă din cauza problemelor financiare, lipsei de clienți și managementului dificil.

Ministerul Economiei a încercat să vândă fabrica, dar nu a găsit investitori. În 2021, Tribunalul Arad a început procedura de faliment și a dizolvat fabrica.

Foștii angajați și-au primit toate salariile restante, cea mai mare sumă plătită fiind 167.000 de lei.

Foștii angajați au spus că nu mai sperau să primească bani după atâția ani, dar s-au bucurat că au fost plătiți integral. Un fost inginer a povestit că a plecat din fabrică în 2013, după ce lucrase mai mult de un an fără salariu. Deși nu s-au adăugat dobânzi sau actualizări, au fost mulțumiți că au primit sumele întregi.

Au fost plătiți 40 de foști angajați, mai rămânând doar unul care nu a fost găsit până acum. În total, sumele plătite pentru salariile restante au fost aproximativ 1,5 milioane de lei. Unele persoane au primit câteva mii de lei, iar suma cea mai mare, 167.000 de lei, a mers către un fost membru din conducerea fabricii.