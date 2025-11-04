În contextul economic actual, marcat de incertitudini, creșteri de costuri și schimbări rapide în mediul de afaceri, companiile trebuie să fie mai adaptabile și mai reziliente. Tot mai multe IMM-uri sunt nevoite să-și regândească strategiile și să investească în digitalizare, sustenabilitate și eficiență pentru a rămâne competitive pe o piață aflată într-o continuă transformare.

Pentru mulți antreprenori români, lipsa garanțiilor necesare pentru obținerea unui credit reprezintă un obstacol major în dezvoltarea afacerii. O garanție financiară emisă de FNGCIMM transformă această barieră într-o oportunitate. Prin aceste garanții, companiile pot accesa mai ușor finanțarea necesară — fără ipoteci, fără evaluări imobiliare costisitoare și cu aprobări rapide, în doar câteva zile.

Principiul unei garanții FNGCIMM este simplu: instituția se angajează în fața băncii să ramburseze creditul într-un procent stabilit, în cazul în care compania nu mai poate efectua plata. Astfel, firmele pot obține finanțări esențiale pentru dezvoltarea afacerii, chiar și atunci când nu dispun de suficiente garanții proprii.

Beneficiarul se adresează unei banci și solicită un credit. Banca analizează proiectul propus de IMM și, dacă este viabil din punct de vedere economic, solicită garantarea creditului de către FNGCIMM FNGCIMM analizează dosarul și emite garanția care acoperă până la maxim 50% sau 80% din credit, în funcție de tipul creditului.

Cum diferită garanția FNGCIMM față de cele clasice

Nu sunt necesare ipoteci sau evaluări imobiliare suplimentare;

Aprobarea garanției durează între 2 până 10 zile, în funcție de produs;

Garanția rămâne valabilă pe toată durata creditului;

Procentul mare de acoperire a creditului.

Beneficiarii eligibili pentru garanțiile FNGCIMM sunt întreprinderile mici și mijlocii (IMM) definite conform Legii 346/2004.

Forma de organizare a companiei poate fi:

Societate comercială (SRL, SA)

Societate cooperativă

Persoană fizică autorizată (PFA)

Întreprindere individuală și familială

Societate agricolă și cooperativă agricolă.

Demonstrează capacitate de rambursare prin documentele financiare depuse la bancă;

Nu se află în dificultate financiară, insolvență sau executare silită;

Nu înregistreză datorii restante la bugetul statului, conform Certificatului de atestare fiscală. Dacă există datorii restante, acestea trebuiesc achitate până la data acordării creditului sau din creditul garantat de Fond, cu condiția ca datoriile cuprinse în CAF să nu depășească valoarea creditului garantat;

Nu figureză cu credite restante în Centrala Riscurilor de Credit (CRC);

Desfășoară activități legale în orice domeniu permis de lege, cu excepția:

– fabricării sau comercializării de arme și muniție

– jocurilor de noroc și pariurilor

– fabricării produselor din tutun

– caselor de schimb valutar

Tipuri de garanții disponibile

FNGCIMM pune la dispoziție mai multe tipuri de garanții adaptate la diferite nevoi de business, de la finanțări rapide pentru capital de lucru, până la proiecte de investiții.

Garanția PLAFON – este soluția standard pentru majoritatea afacerilor

Valoarea maximă a garanției: 1,6 / 2,0 / 2,4 milioane lei (în funcție de bancă)

Procentul maxim de garantare: 80% din valoarea creditului (investiții + capital de lucru)

Termen de aprobare: 5 zile lucrătoare

Mod de accesare: online – banca transmite la FNGCIMM documentele electronic

Garanția EXPRESĂ – potrivită pentru proiecte de anvergură și situații complexe

Valoarea maximă a garanției: 2,5 milioane euro

Procentul maxim de garantare: 80% pentru investiții / 50% capital de lucru

Termen de aprobare: 10 zile lucrătoare

Mod de accesare: banca transmite documentele la FNGCIMM în format letric

Garanția OPTIMM – potrivită pentru crize de cash-flow, oportunități, plăți urgente

Valoarea maximă a garanției: de la 200.000 până la 400.000 lei, în funcție de bancă

Procentul maxim de garantare: până la 80%

Termen de aprobare: 2 zile lucrătoare

Mod de accesare: online – banca transmite la FNGCIMM documentele electronic

Comisionul de garantare este singurul cost suportat de firmă pentru garanția FNGCIMM și depinde de tipul garanției și de încadrarea companiei într-o clasă de risc.

Comisionul se plătește anual, pe toată durata garanției, și se calculează ca procent aplicat:

la valoarea garanției, pentru credite pe termen scurt (aferente finanţărilor pe termen până la 12 luni inclusiv)

la soldul anual al garanției, pentru creditele de investitii acordate pe termen mediu și lung (pentru următorii ani întregi de garantare)

Pricipalele avantaje :

Nu sunt necesare evaluări imobiliare suplimentare

Se elimină costurile legate de ipoteci și gajuri

Procesul rapid înseamnă economie de timp și de resurse

Într-o perioadă în care accesul la finanțare devine esențial pentru supraviețuire și dezvoltare, dar totodată mai dificil din cauza condițiilor economice, FNGCIMM vine în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri cu soluții financiare moderne și flexibile, bazate pe garanții de stat. Prin produsele sale, Fondul sprijină companiile aflate în tranziție – fie că este vorba despre adaptarea la noile realități economice, diversificarea activităților, investiții în tehnologii verzi sau consolidarea lanțurilor de aprovizionare.

FNGCIMM rămâne un pilon esențial al parteneriatului dintre stat, sistemul bancar și antreprenoriatul românesc, oferind stabilitate, predictibilitate și încredere într-un moment în care economia are nevoie mai mult ca oricând de instrumente sigure de finanțare.

* Criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanțiilor, pot fi regăsite pe site-ul oficial www.fngcimm.ro.

