Florin Manole a declarat că datele prezentate de premierul Ilie Bolojan despre problemele din sistemul de subvenții pentru șomeri sunt reale. Ministrul a precizat că aceste informații provin dintr-un raport pe care l-a prezentat premierului înaintea ședinței de Guvern de săptămâna trecută.

Potrivit acestuia, analiza a fost realizată în cadrul cabinetului Ministerului Muncii pe baza datelor existente în sistem.

Manole a explicat că inclusiv harta publicată de premier în mesajul său pe Facebook a fost realizată în cadrul ministerului. Ministrul a spus că analiza a inclus centralizarea datelor și evaluarea situațiilor pe baza codurilor CAEN.

Florin Manole a precizat că o parte dintre problemele identificate au fost deja corectate prin modificări legislative. El a explicat că una dintre vulnerabilități permitea subvenționarea repetată a aceleiași persoane prin intermediul unor mecanisme de tip „suveică”.

Potrivit ministrului, această situație a fost corectată prin modificările aduse legii privind șomajul în ședința de Guvern de săptămâna trecută. Manole a spus că, în urma acestor schimbări, astfel de situații nu mai pot apărea.

„Este vorba despre un raport pe care i l-am prezentat premierului înaintea ședinței de Guvern de săptămâna trecută. Inclusiv harta pe care a publicat-o premierul. Este ceea ce am produs noi în cabinetul Ministerului Muncii, analizând datele”, a spus ministrul la Digi24. „Noi am centralizat datele și am făcut analiza inclusiv pe codurile CAEN, iar în cursul ședinței de Guvern de săptămâna trecută deja o parte din problemă s-a rezolvat. Mă refer la partea cu suveică, aceea prin care o persoană era subvenționată în mod repetat dintr-o modificare la legea referitoare la șomaj din ședința de data trecută. Am reglat deja acest lucru, deci nu se mai poate întâmpla așa ceva”, a adăugat el.

Ministrul a precizat că mai există un aspect care trebuie analizat în continuare. Acesta se referă la modul în care sunt direcționate subvențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Manole a spus că a propus ca fondurile disponibile, fie din surse europene, fie din bugetul național, să fie orientate către sectoare considerate prioritare. El a menționat industrii precum construcțiile verzi sau sectorul energetic.

Ministrul a făcut referire și la programul european SAFE, care vizează consolidarea capacităților de apărare. Potrivit acestuia, Ministerul Muncii are termen să prezinte soluții în această privință.

Florin Manole a afirmat că nu există o contradicție între faptul că el a transmis raportul și faptul că premierul a cerut ulterior măsuri. Ministrul a explicat că i-a prezentat premierului informațiile pe 5 martie. El a adăugat că o parte dintre soluții au fost deja adoptate în ședința de Guvern de săptămâna trecută.

În ceea ce privește afirmația premierului potrivit căreia unele instituții nu și-ar fi făcut datoria, Manole a spus că probabil se face referire la direcțiile județene de ocupare a forței de muncă din zonele respective.

Ministrul a precizat că nu a fost deranjat de faptul că premierul nu a menționat că informațiile provin de la el.

Potrivit acestuia, premierul are dreptul să folosească orice informații din interiorul Guvernului și să le comunice public în modul pe care îl consideră potrivit.