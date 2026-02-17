Potrivit explicațiilor oferite de Florin Manole, odată cu aplicarea noilor criterii de evaluare a dizabilității, autoritățile au început să facă ceea ce este corect pentru persoanele care au cu adevărat nevoie ca statul să le fie aproape.

Ministrul a subliniat în postarea realizată pe Facebook că persoanele care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până în prezent vor ieși de sub protecția statului.

De asemenea, el a precizat că, în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente, vor fi sesizate inclusiv organele de urmărire penală, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să fie trași la răspundere.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului. Acolo unde fraudele sunt intenționate și clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Amintim că Florin Manole a propus, în cadrul Coaliției de guvernare, acordarea unui sprijin suplimentar pentru copiii cu dizabilități, cu scopul de a compensa efectele înghețării alocațiilor. Măsura ar putea aduce sume în plus cuprinse între 80 și 460 de lei pe lună pentru peste 226.000 de beneficiari.

Potrivit ministrului, inițiativa aparține PSD și vizează susținerea familiilor vulnerabile afectate de decizia de a menține alocațiile la nivelul actual. Sprijinul financiar suplimentar ar urma să ajungă la zeci de mii de familii din România, care au în îngrijire copii cu diferite forme de dizabilitate.

Propunerea presupune suplimentarea ajutoarelor destinate copiilor cu dizabilități cu aproximativ 100 de milioane de lei, astfel încât aceștia să beneficieze de un sprijin mai consistent. În total, majorarea ar urma să vizeze 226.451 de copii proveniți din familii vulnerabile sau care suferă de dizabilități, iar impactul bugetar total este estimat la 320 de milioane de lei.

Ministrul a declarat că măsura a fost gândită în contextul înghețării alocațiilor, o eventuală majorare generală a acestora fiind estimată la un cost bugetar de aproximativ un miliard de lei.

El a explicat că, deși pentru unele familii diferențele de câteva zeci de lei la alocație nu ar fi fost semnificative, pentru multe familii vulnerabile aceste sume sunt esențiale pentru acoperirea cheltuielilor curente. Totodată, propunerea este încă în analiză la nivel guvernamental și nu reprezintă, în acest moment, o decizie finală.