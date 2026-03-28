Agenția Fitch Ratings subliniază că evaluarea pozitivă a Bulgariei se sprijină pe situația fiscală și externă solidă a țării, precum și pe un cadru politic relativ consecvent. Apartenența la Uniunea Europeană și adoptarea monedei euro sunt evidențiate ca factori-cheie de stabilitate.

Totuși, agenția atrage atenția asupra efectelor negative ale alegerilor repetate și guvernelor de coaliție fragile din ultimii ani, care au încetinit ritmul reformelor. Potrivit Fitch, venitul mediu pe cap de locuitor va rămâne probabil sub cel al țărilor cu rating similar.

Perspectiva stabilă reflectă așteptarea că incertitudinile politice interne și riscurile geopolitice externe nu vor perturba semnificativ creșterea economică sau nu vor genera dezechilibre majore. În ciuda adâncirii deficitului de cont curent, indicatorii externi ai Bulgariei rămân un atu important pentru profilul său de rating.

Agenția Fitch subliniază mai mulți factori care ar putea pune presiune asupra ratingului Bulgariei. Printre acestea se numără apariția dezechilibrelor macroeconomice, creșterea economică mai slabă determinată de instabilitatea politică și dificultățile în implementarea reformelor. De asemenea, o majorare semnificativă a datoriei guvernamentale în raport cu PIB-ul este considerată un factor negativ.

Pe de altă parte, o eventuală revizuire pozitivă a ratingului depinde de îmbunătățirea stabilității politice și a eficienței instituționale, ceea ce ar putea accelera reformele și apropia Bulgaria de economiile cu ratinguri superioare. Creșterea economică solidă, reducerea dezechilibrelor și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene sunt alte condiții care ar putea susține consolidarea ratingului țării, notează Fitch.

În februarie, agenția Fitch a confirmat ratingul suveran al României la „BBB minus”, menținând perspectiva negativă. Evaluarea reflectă apartenența României la Uniunea Europeană, intrările de capital care susțin convergența veniturilor și accesul la finanțarea externă, precum și nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și guvernanța, care depășesc media altor țări cu rating similar.

Perspectiva negativă este asociată cu deteriorarea continuă a finanțelor publice, cauzată de deficitele fiscale ridicate și de creșterea rapidă a datoriei guvernamentale raportate la PIB. Deși guvernul format în vara anului 2025 a început implementarea unor măsuri de consolidare fiscală, bugetul pentru 2026 încă nu este aprobat, iar Fitch atrage atenția asupra riscurilor privind consolidarea fiscală pe termen mediu, din cauza creșterii economice lente, dificultăților de aplicare a reformelor, „oboselii fiscale” și tensiunilor din coaliția de guvernare.