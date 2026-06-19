Firmele care intră pe bursă vor beneficia de facilități fiscale extinse – Proiect

Ministerul Finanțelor introduce un stimulent fiscal dedicat companiilor care aleg să se listeze sau să rămână pe piața de capital, prin acordarea unei deduceri suplimentare de 50% pentru cheltuielile asociate procesului de listare și menținere.

Măsura vizează atât costurile de comunicare și promovare, cât și serviciile de consultanță și alte cheltuieli administrative implicate. Un ordin elaborat de instituție stabilește în detaliu tipurile de cheltuieli eligibile pentru aplicarea facilității fiscale, cu impact asupra rezultatului fiscal.

Schema este gândită pentru admiterea și menținerea la tranzacționare pe piețe reglementate sau sisteme multilaterale, inclusiv în jurisdicții cu acorduri de schimb de informații fiscale cu România.

În categoria costurilor care pot beneficia de deducerea suplimentară sunt incluse serviciile de consultanță juridică, evaluare, intermediere și promovare a ofertelor publice. Sunt avute în vedere și activitățile de comunicare și relații cu investitorii, precum și alte servicii conexe necesare listării.

De asemenea, sunt cuprinse taxele și tarifele percepute de autoritățile de reglementare și de operatorii de piață. Printre acestea se regăsesc tariful de aprobare a prospectului, taxa de înregistrare a valorilor mobiliare, taxa de admitere la tranzacționare și taxele anuale de menținere.

Potrivit economedia.ro., sunt acceptate și cheltuieli suplimentare justificate de companii, precum adaptarea proceselor interne la cerințele investitorilor și auditul financiar asociat listării. În aceeași categorie intră serviciile oferite de Depozitarul Central, necesare pentru derularea operațiunilor specifice pieței de capital.

Lista acoperă astfel o arie extinsă de costuri care apar pe parcursul pregătirii și derulării procesului de listare. Toate aceste cheltuieli sunt tratate ca bază pentru aplicarea deducerii suplimentare de 50% din punct de vedere fiscal.

Mecanismul fiscal se aplică exclusiv cheltuielilor înregistrate în contabilitate după momentul deciziei interne de listare și poate continua, în anumite condiții, până la primul exercițiu financiar complet ulterior admiterii la tranzacționare.

Pentru companiile aflate deja în proces de listare la 1 ianuarie 2026, deducerea poate fi aplicată retroactiv pentru cheltuielile eligibile realizate până la aprobarea admiterii pe bursă.

Nu sunt incluse în schemă cheltuielile care beneficiază deja de sprijin prin ajutoare de stat sau scheme de minimis destinate listării. Măsura urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și va fi aplicată de structurile fiscale responsabile, inclusiv de administrația marilor contribuabili.