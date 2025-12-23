Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că Guvernul a decis menținerea scutirii de impozit pentru serele și solariile utilizate de fermieri și de gospodăriile populației, după o modificare adoptată în ședința executivului din această seară.

Potrivit noilor prevederi din Codul Fiscal, nu vor fi impozitate clădirile folosite exclusiv pentru activități agricole, precum serele, solariile, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, silozurile și pătulele destinate depozitării și conservării cerealelor. Măsura vine după ce Ministerul Finanțelor a renunțat la intenția de a introduce o taxare suplimentară asupra acestor construcții.

”Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate! În ședința de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, arată acesta pe Facebook.

Florin Barbu a subliniat că decizia reflectă acceptarea argumentelor prezentate de Partidul Social Democrat, care a atras atenția asupra presiunii inutile pe care o astfel de impozitare ar fi pus-o asupra agricultorilor. În opinia sa, impactul bugetar al taxei ar fi fost nesemnificativ, în timp ce efectele asupra fermierilor ar fi fost disproporționat de mari.

Ministrul a reiterat faptul că producătorii agricoli au nevoie de sprijin constant din partea statului, nu de obstacole administrative sau fiscale, mai ales într-un context economic dificil. Menținerea scutirii este văzută ca un pas necesar pentru protejarea agriculturii românești și a muncii celor care asigură producția alimentară internă.