Federația Silva anunță organizarea unui miting de protest în fața Guvernului, la care vor participa silvicultori, ceferiști, polițiști, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă și pensionari.

Potrivit organizatorilor, în stradă vor ieși reprezentanți ai mai multor categorii socio-profesionale, nemulțumiți de politicile economice și sociale ale Guvernului, despre care susțin că au avut efecte negative asupra nivelului de trai și siguranței locurilor de muncă.

Federația Silva afirmă că principala revendicare este abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva, considerată „un act normativ neprofesionist și profund nociv”, adoptat fără respectarea procedurilor legale și a legislației dialogului social.

Sindicaliștii susțin că HG nr. 123/2026 ar pune în pericol administrarea durabilă a patrimoniului forestier, proprietate publică a statului, și ar amenința direct locurile de muncă ale angajaților din sectorul silvic.

Reprezentanții Federației Silva solicită abrogarea imediată a actului normativ privind reorganizarea Romsilva, precum și suspendarea oricăror măsuri care ar putea afecta locurile de muncă până la consultarea reală a partenerilor sociali.

Aceștia mai cer garantarea păstrării locurilor de muncă, a drepturilor salariale și profesionale, respectarea contractelor colective și individuale de muncă, precum și menținerea rolului strategic al Romsilva în administrarea pădurilor statului. De asemenea, solicită respectarea legislației privind dialogul social și încetarea măsurilor impuse unilateral, dar și respingerea politicilor de austeritate considerate adoptate fără consultare.

Sindicaliștii afirmă că protestul din 28 aprilie este determinat de necesitatea apărării condițiilor decente de muncă și viață, a drepturilor câștigate și a protecției sociale, subliniind importanța respectării legislației și a contractelor de muncă.

În acest context, liderii sindicali declară că resping măsurile de austeritate fiscal-bugetară adoptate fără dialog real și cer o taxare echitabilă a muncii și a proprietății, precum și protejarea demnității angajaților. Aceștia anunță că vor susține prin toate mijloacele legale acțiunea de protest, în baza deciziilor adoptate în cadrul organizației sindicale.