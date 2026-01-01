Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 89/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 1203 din 24 decembrie 2025. Actul modifică Codul fiscal și introduce facilități fiscale aplicabile veniturilor salariale din anul 2026.

Conform ordonanței, salariații încadrați cu normă întreagă la funcția de bază, plătiți cu salariul minim brut pe țară, beneficiază de scutire parțială de impozit pe venit și contribuții sociale. În perioada ianuarie–iunie 2026, suma scutită este de 300 de lei pe lună, iar în intervalul iulie–decembrie 2026 aceasta scade la 200 de lei lunar.

Facilitățile nu se acordă automat tuturor angajaților, ci doar celor care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute în ordonanță. Salariul de bază brut lunar, fără sporuri sau alte adaosuri, trebuie să fie egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

De asemenea, venitul brut lunar din salarii și venituri asimilate salariilor, fără a include tichete de masă, vouchere de vacanță sau indemnizația de hrană, nu trebuie să depășească anumite plafoane. Acestea sunt stabilite la 4.300 de lei pentru perioada ianuarie–iunie 2026 și la 4.600 de lei pentru perioada iulie–decembrie 2026.

Reducerea salariului de bază sub nivelul minim pe țară, în perioada de aplicare a ordonanței, duce la pierderea dreptului la facilitate. Măsura se aplică atât salariaților cu contract individual de muncă, cât și persoanelor care obțin venituri salariale în baza unui raport de serviciu.

Suma scutită de 300 sau 200 de lei se ajustează proporțional în funcție de perioada efectiv lucrată la salariul minim. Aceeași regulă se aplică în cazul angajărilor sau încetărilor de contract în cursul lunii ori atunci când veniturile se calculează doar pentru o fracțiune de lună.

Prin derogare de la regulile generale din Codul fiscal, baza de calcul pentru contribuțiile sociale se diminuează cu suma scutită, respectiv 300 de lei în prima jumătate a anului și 200 de lei în a doua jumătate.

Un proiect de hotărâre de guvern pus în transparență de Ministerul Muncii prevede majorarea salariului minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Creșterea este de aproximativ 6,8% față de nivelul actual.

Nota de fundamentare arată că tariful orar va crește de la 24,496 lei la 25,949 lei, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă de 166,667 ore. Potrivit estimărilor oficiale, de această majorare vor beneficia peste 1,75 milioane de salariați, iar măsura este prezentată ca având efecte pozitive asupra ocupării, puterii de cumpărare și reducerii muncii nedeclarate.