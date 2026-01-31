Specialiștii EY România au oferit explicații detaliate și recomandări privind principii și abordări pentru a înțelege provocările fiscale din 2026. Aceștia au subliniat că măsurile din pachetele fiscale anunțate și aprobate anul trecut vor continua, fiind parte a unei adevărate revoluții fiscale în România.

Evenimentul a beneficiat și de participarea autorităților, prin prezența lui Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF.

„Anul 2026 vine în urma unui 2025 agitat din foarte multe puncte de vedere. Totuși, anul trecut s-a încheiat din punct de vedere financiar-bugetar mai bine decât se aștepta multă lume. Am intrat în 2026 cu multe speranțe că va fi un an mai calm din punct de vedere legislativ și că va fi urmat de un alt an, unde investitorii vor vedea revenirea la normal prin eliminarea IMCA și stabilizarea multor altor elemente fiscale”, spune Alex Milcev, Partener​, Liderul Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică ​EY România​.

Miruna Enache, Partener, ​Liderul Diviziei de Asistență Fiscală în Tranzacții, ​EY România, a explicat: „Trecerea de la un sistem fiscal birocratic dependent de hârtie la o arhitectură digitală în care comunicarea, raportarea și analiza de risc au ambiția de a fi integrate aproape în timp real, introducerea Spațiului Privat Virtual, standardizarea formatelor de raportare și utilizarea datelor colectate pentru analiza de risc au redefinit modul în care contribuabilii interacționează cu administrația fiscală. Digitalizarea nu este doar o modernizare tehnică, aceasta a schimbat însăși natura conformării fiscale”.

Din numeroasele aspecte care necesită îmbunătățiri în sistemul fiscal românesc, au reieșit câteva teme esențiale. Printre acestea, controversele legate de prețurile de transfer continuă să reprezinte o provocare majoră pentru companii, în special în ceea ce privește serviciile intragrup și distribuirea profiturilor.

”Pe fondul analizei tot mai detaliate a autorităților, companiile trebuie să asigure documentație solidă. Totodată, acordurile de preț în avans (APA) devin un instrument esențial pentru prevenirea disputelor și evitarea escaladării acestora în litigii sau proceduri amiabile”, a detaliat Adrian Rus, Partener, ​Liderul Departamentului Prețuri de Transfer, ​EY România​.

Pe de altă parte, domeniul asistenței juridice joacă un rol crucial în cadrul controalelor și inspecțiilor fiscale, permițând identificarea din timp atât a riscurilor de neconformare, cât și a oportunităților oferite de legislație, a explicat Emanuel Băncilă, Partener și Lider al Practicii de Litigii și Controverse Fiscale la Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL.

De asemenea, s-au discutat aspecte legate de intersecția dintre TVA și prețurile de transfer, dreptul la deducere și scutirile de TVA, domenii în care jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit deja repere cu impact direct asupra rezultatelor inspecțiilor fiscale.

„În paralel cu integrarea instrumentelor digitale de control – precum e-Factura, SAF-T, e-Transport și e-TVA – autoritățile fiscale își extind capacitatea de analiză, fără ca acest proces să modifice standardele juridice aplicabile în domeniul TVA, al accizelor și al altor impozite indirecte. Pentru mediul de afaceri, aceste evoluții confirmă importanța unei abordări integrate a conformării fiscale, care să coreleze raportările digitale cu realitatea economică a tranzacțiilor”, a explicat Georgiana Iancu​, Partener, Liderul Liderul Departamentului Impozite Indirecte și Digitalizare Fiscală, EY România​.

În seria veștilor pozitive pentru mediul de afaceri se numără reducerea IMCA în acest an și eliminarea sa completă în 2027. În același timp, noile restricții privind deductibilitatea, accentul pe controale fiscale, digitalizare și prețuri de transfer impun companiilor să se pregătească din timp pentru conformitate.

”Asigurarea conformării corecte, pentru evitarea inconvenientelor și a potențialelor consecințe nedorite ale controalelor fiscale, va putea avea loc numai prin gestionarea eficientă a riscului fiscal”, a adăugat Călin Stan, Partener​ Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL .

Modificările recente din domeniul fiscal și al relațiilor de muncă marchează un pas important către responsabilizare și transparență pe piața muncii din România. Noul model al Declarației Unice, precompletat cu informații din surse ANAF, reprezintă un progres în digitalizare, dar transferă responsabilitatea asupra contribuabilului, care va trebui să verifice și să corecteze eventualele erori, inclusiv să includă veniturile obținute din străinătate. Totodată, directiva europeană privind transparența salarială impune obligații importante de raportare și ajustare a politicilor interne, cu riscul aplicării de sancțiuni în cazul neconformității.

Stela Andrei, Partener, People Advisory Services, EY România: „Provocările din zona forței de muncă și fiscalității persoanelor fizice vor continua. Noile măsuri de impozitare a veniturilor pasive, apar pe fondul presiunilor exercitate de instituțiile internaționale pentru renunțarea la cota unica de impozitare, cu o presiune fiscală mai mare pe consum, proprietate și câștiguri de capital. Aceste schimbări sunt însoțite de accelerarea proceselor de digitalizare, actiuni noi in zona migratiei, de extinderea schimbului automat de informații între instituții și state, precum si inspecții fiscale”.

Prin urmare, atât pentru acest an, cât și pentru următorii, concluzia este clară: companiile trebuie să se adapteze rapid și să investească în conformitate fiscală, iar digitalizarea sistemului fiscal nu mai reprezintă o opțiune, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea economiei românești și reducerea decalajelor față de economiile avansate.