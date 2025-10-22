Explozie Rahova. Ministrul a subliniat problema majoră: persoanele care dețineau anterior dreptul de proprietate se vor regăsi în situația de a plăti chirie pentru locuințele lor.

Cseke Attila a declarat că toți cei responsabili pentru prejudiciu vor trebui să răspundă și din punct de vedere material și a precizat că autoritățile analizează modalitățile prin care un bloc reconstruit din fonduri publice ar putea reveni foștilor locatari. Ministrul a menționat că demolarea va fi decisă de experți atestați, care vor stabili dacă imobilul mai poate fi locuit.

”Toți cei care au cauzat acest prejudiciu vor trebui să răspundă inclusiv material. Ceea ce pot să vă spun este că analizăm în continuare cum va putea să ajungă un bloc construit din fonduri publice în proprietatea foștilor locatari. Nu cred că am greșit prin faptul că am creat un cadru legal, dar vom vedea care sunt posibilitățile. Demolarea este decisă de către experți atestați, care vor decide dacă mai sunt condiții pentru a locui în acest bloc.”, a spus Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Locuințele nou construite din blocul afectat de explozia de pe Calea Rahovei vor fi atribuite foștilor proprietari cu contract de închiriere pe viață, la cererea acestora. În cazul moștenitorilor minori, chiria poate fi valabilă până la maximum 20 de ani, existând și posibilitatea de vânzare dacă foștii proprietari solicită, potrivit oficialilor Ministerului Dezvoltării.

Pentru ca blocul să fie inclus în programul de reconstrucție, sunt necesare atât expertiza tehnică privind rezistența și stabilitatea imobilului, realizată de specialiști atestați, cât și raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin structurile competente, a precizat MDLPA.

Clădirile noi realizate prin programul guvernamental vor intra în proprietatea privată a statului și vor fi atribuite unității administrativ-teritoriale unde sunt amplasate, prin convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuințele vor fi oferite foștilor proprietari cu chirie pe viață, la cererea acestora, iar pentru moștenitorii minori, perioada de închiriere poate ajunge până la 20 de ani, existând și posibilitatea de vânzare la solicitarea foștilor proprietari.

Totodată, actul normativ aflat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării extinde perioada programelor naționale de investiții „Școli sigure și sănătoase” și „Mihail Cantacuzino” pentru consolidarea seismică a spitalelor, până în 2028, comparativ cu termenul inițial din 2025.