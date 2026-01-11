Anul acesta s-au schimbat regulile pentru impozitul pe clădiri. Au fost eliminate reducerile care scădeau valoarea pe baza căreia se calcula impozitul. Până anul trecut, proprietarii de clădiri vechi plăteau impozite mai mici, în funcție de vechimea imobilului. De acum, aceste reduceri nu mai există. În plus, și alți factori economici, sociali sau urbanistici pot duce la impozite mai mari.

Concret, valoarea impozabilă nu mai este redusă astfel:

nu se mai scade până la 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani;

nu se mai scade 30% pentru clădirile între 50 și 100 de ani;

nu se mai scade 10% pentru clădirile între 30 și 50 de ani;

nu se mai aplică reducerea suplimentară pentru blocurile mari (peste 3 etaje și mai mult de 8 apartamente).

Pe scurt, clădirile care aveau înainte mai multe reduceri sunt acum impozitate aproape la valoarea standard. De aceea, în multe cazuri, impozitul a crescut mult, chiar și cu peste 70%, a informat Executivul printr-un comunicat de presă duminică, 11 ianuarie 2026.

Noua lege a mărit valorile de referință folosite la calculul impozitului și a ajustat baza de calcul ca să reflecte mai bine situația economică actuală.

Legea explică și cum pot fi mărite impozitele de către autoritățile locale. Pentru clădirile de locuit, primăriile pot stabili cota de impozit între 0,08% și 0,2%. De exemplu, dacă în 2025 impozitul era calculat cu cota minimă de 0,08%, iar în 2026 primăria decide să o crească la 0,15% sau chiar 0,2%, impozitul va crește mult mai mult, pentru că se aplică peste o valoare deja mărită.

În plus, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București pot acum să majoreze impozitele și taxele locale cu până la 100% (față de 50% înainte), în funcție de criterii economice, sociale sau urbanistice. Și acest lucru poate duce la impozite mai mari.