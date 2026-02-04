Fostul premier și fost ministru al Finanțelor Florin Cîțu susține că majorarea TVA la 21% a fost un eșec major de politică fiscală și cere revenirea la cota de 19% începând cu 1 iulie 2026.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că datele oficiale demonstrează că taxele mai mari nu au adus venituri suplimentare la buget, ci au afectat consumul, au alimentat inflația și au adâncit dezechilibrele economice.

Florin Cîțu arată că, potrivit Strategiei Fiscal-Bugetare 2025–2027, statul estimase încasări din TVA de 136 de miliarde de lei, mizând pe un plus de aproximativ 6 miliarde de lei după creșterea cotei.

În realitate, veniturile colectate s-au ridicat la doar 133,9 miliarde de lei, ceea ce a generat o diferență negativă de circa 8 miliarde de lei față de estimările inițiale.

În opinia sa, acest rezultat confirmă faptul că majorarea taxelor sufocă consumul, împinge economia în defensivă și stimulează evaziunea fiscală.

Fostul premier mai susține că majorarea TVA a contribuit semnificativ la accelerarea inflației. El invocă date din Raportul BNR asupra inflației din noiembrie 2025, care indică o creștere a ratei inflației de la 7% la 10%. În acest context, puterea de cumpărare a populației s-a erodat vizibil, iar costul vieții a crescut de la o lună la alta.

Totodată, Florin Cîțu atrage atenția că datele INS arată, pentru prima dată în ultimii ani, patru luni consecutive de scădere a consumului. Potrivit acestuia, românii cumpără mai puțin deoarece nu își mai permit, iar efectele se resimt direct în activitatea companiilor românești.

În final, fostul ministru al Finanțelor afirmă că majorarea TVA este doar una dintre măsurile care au frânat economia în ultimii ani, alături de supraimpozitarea contractelor part-time, plafonările și intervențiile excesive ale statului în economie.

Florin Cîțu consideră că revenirea TVA la 19% reprezintă un prim pas necesar pentru relansarea economică și pentru restabilirea încrederii mediului privat.