Critici dure din partea lui Florin Cîțu pe tema majorării TVA: Cifrele nu mint, e timpul să revenim la 19%
Fostul premier și fost ministru al Finanțelor Florin Cîțu susține că majorarea TVA la 21% a fost un eșec major de politică fiscală și cere revenirea la cota de 19% începând cu 1 iulie 2026.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că datele oficiale demonstrează că taxele mai mari nu au adus venituri suplimentare la buget, ci au afectat consumul, au alimentat inflația și au adâncit dezechilibrele economice.
Florin Cîțu arată că, potrivit Strategiei Fiscal-Bugetare 2025–2027, statul estimase încasări din TVA de 136 de miliarde de lei, mizând pe un plus de aproximativ 6 miliarde de lei după creșterea cotei.
În realitate, veniturile colectate s-au ridicat la doar 133,9 miliarde de lei, ceea ce a generat o diferență negativă de circa 8 miliarde de lei față de estimările inițiale.
În opinia sa, acest rezultat confirmă faptul că majorarea taxelor sufocă consumul, împinge economia în defensivă și stimulează evaziunea fiscală.
Inflația a scăpat de sub control ca urmare a majorării taxei pe valoarea adăugată
Fostul premier mai susține că majorarea TVA a contribuit semnificativ la accelerarea inflației. El invocă date din Raportul BNR asupra inflației din noiembrie 2025, care indică o creștere a ratei inflației de la 7% la 10%. În acest context, puterea de cumpărare a populației s-a erodat vizibil, iar costul vieții a crescut de la o lună la alta.
Totodată, Florin Cîțu atrage atenția că datele INS arată, pentru prima dată în ultimii ani, patru luni consecutive de scădere a consumului. Potrivit acestuia, românii cumpără mai puțin deoarece nu își mai permit, iar efectele se resimt direct în activitatea companiilor românești.
În final, fostul ministru al Finanțelor afirmă că majorarea TVA este doar una dintre măsurile care au frânat economia în ultimii ani, alături de supraimpozitarea contractelor part-time, plafonările și intervențiile excesive ale statului în economie.
Florin Cîțu consideră că revenirea TVA la 19% reprezintă un prim pas necesar pentru relansarea economică și pentru restabilirea încrederii mediului privat.
Postarea integrală a fostului premier PNL
„Experimentul „TVA 21%” a eșuat. Cifrele nu mint: e timpul să revenim la 19%!
Guvernul a confirmat pe spatele românilor o lecție dură de economie: taxele mai mari nu aduc bani mai mulți la buget. Datele oficiale confirmă dezastrul fiscal din ultimul an.
Reducerea TVA la 19%, începând cu 1 iulie 2026, nu este o opțiune, ci o obligație:
1 . Matematica eșecului: Taxe mai mari, încasări mai mici
Conform Strategiei Fiscal-Bugetare 2025-2027, statul estima venituri din TVA de 136 miliarde lei. După ce au crescut cota la 21%, sperau la un bonus de încă 6 miliarde lei.
Realitatea? S-au încasat doar 133,9 miliarde lei.
Rezultatul? O gaură de 8 miliarde lei față de estimări. Când sufoci consumul, economia intră în defensivă și evaziunea crește.
2 . Inflația a scăpat de sub control
Creșterea TVA a pus gaz pe focul prețurilor. Raportul BNR asupra Inflației din noiembrie 2025 arată o explozie de la 7% la 10%. Românii plătesc „taxa pe lăcomia statului” la fiecare bon fiscal, iar puterea de cumpărare s-a topit sub ochii noștri.
3 . Consumul e în cădere liberă
Pentru prima dată în ultimii ani, datele INS confirmă patru luni consecutive de scădere a consumului. Oamenii cumpără mai puțin pentru că nu își mai permit, iar asta lovește direct în companiile românești.
🚩 Nota de plată a politicilor „socialist-iliberale” (2022-2026)
Creșterea TVA este doar vârful aisbergului. Urmează să analizez și alte măsuri care au frânat economia în ultimii 4 ani:
Supraimpozitarea contractelor part-time;
Plafonări care au distrus lanțurile de aprovizionare;
Intervenționismul brutal în piața liberă care a alungat investitorii.
etc
Statul trebuie să înceteze să mai vadă privatul ca pe un bancomat nesfârșit. Revenirea la 19% este primul pas pentru a lăsa economia să respire!”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de socializare.
