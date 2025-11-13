Militari români și trupe din alte nouă state aliate NATO au participat, între 20 octombrie și 13 noiembrie, la exercițiul „Dacian Fall 25”, desfășurat la baza militară din Cincu. În mesajul transmis public, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că activitățile din acest an consolidează postura de apărare a Alianței într-o regiune aflată sub presiune directă, pentru prima dată după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Exercițiul s-a încheiat joi și a reunit efective ale Armatei Române și ale aliaților din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Spania. Potrivit autorităților, peste 5.000 de militari au luat parte la activitățile de instruire coordonate în județul Brașov, într-un context regional tensionat.

Într-o postare pe Facebook, șeful statului a transmis că exercițiul reprezintă „un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică”.

Nicușor Dan a explicat că exercițiul confirmă continuitatea eforturilor aliate de după februarie 2022, odată cu declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. În viziunea președintelui, aceste inițiative au un rol esențial în descurajarea oricărei posibile agresiuni și în menținerea unui nivel ridicat de pregătire militară pe Flancul Estic.

„Exercițiul «DACIAN FALL 25», la care au participat militari români și ai unor aliați din NATO, marchează un moment important pentru securitatea României și cea euroatlantică. Acest exercițiu confirmă continuitatea eforturilor naționale și aliate (…) Scopul este acela de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile, bine pregătite și gata să contracareze amenințările actuale.”

Președintele a amintit momentul în care, pentru prima dată în istoria țării, forțe ale Forței de Răspuns NATO au fost dislocate în România. Ulterior, acestea au stat la baza înființării Grupului de Luptă NATO, ca urmare a deciziei adoptate la summitul extraordinar din martie 2022.

„Astăzi, prin încheierea cu succes a exercițiului «DACIAN FALL 25», reconfirmăm aceste valori fundamentale pe care se bazează angajamentul aliat și apărarea noastră colectivă.”

Șeful statului a lăudat nivelul excelent de pregătire al militarilor participanți, precizând că România își îndeplinește cu succes responsabilitățile de țară gazdă în consolidarea apărării NATO la Marea Neagră.

El a evidențiat, de asemenea, contribuția esențială a Franței, care îndeplinește rolul de națiune-cadru pentru Grupul de Luptă din România, inclusiv în procesul de ridicare a nivelului acestuia de la batalion la brigadă.

Un alt element subliniat de președinte este testarea mobilității forțelor aliate, prin deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor din Franța spre România. Potrivit acestuia, mobilitatea militară reprezintă un punct-cheie al descurajării și apărării colective.

Războiul declanșat de Rusia a schimbat radical climatul de securitate european, transformând Flancul Estic într-o zonă expusă unei amenințări directe.

„În acest context, consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianța se confruntă cu o amenințare militară directă, devine o prioritate strategică menită să garanteze pacea și securitatea întregului spațiu euroatlantic.”

În încheiere, președintele a transmis mulțumiri tuturor aliaților implicați în exercițiu și celor care activează în structurile NATO din România.