Exerciții NATO: Franța va testa tehnologia de câmp de luptă bazată pe AI ca alternativă la sistemul american

Franța urmează să înceapă testarea propriei sale comenzi bazate pe AI pe câmpul de luptă, în timpul unui exercițiu NATO de luni. Dezvoltat împreună cu firme franceze, Arcadia este poziționată ca o alternativă europeană la Maven, o platformă de AI utilizată de NATO, dezvoltată de contractorul american de tehnologie de apărare Palantir.

Arcadia, dezvoltat împreună cu firme franceze, este un răspuns european la Maven, un sistem de comandă și control bazat pe inteligență artificială (AI) utilizat de NATO, dezvoltat de compania americană Palantir.

Franța urmează să înceapă testarea propriei sale comenzi bazate pe AI pe câmpul de luptă, în timpul unui exercițiu NATO de luni. Sistemele de câmp de luptă bazate pe AI ajută la optimizarea luării deciziilor și a identificării țintelor. Dezvoltat împreună cu firme franceze, Arcadia este poziționată ca o alternativă europeană la Maven, o platformă de AI utilizată de NATO, dezvoltată de contractorul american de tehnologie de apărare Palantir.

Sistemul Arcadia va fi desfășurat în timpul exercițiului de interoperabilitate a războinicilor din cadrul Coaliției NATO, care va avea loc în Polonia, între 8 și 26 iunie, potrivit generalului Patrick Justel, adjunct al șefului de stat major al armatei franceze.

„Arcadia este răspunsul nostru la Maven. Se pune întrebarea dacă ar trebui să adoptăm Maven orbește sau ar trebui să căutăm alte soluții. Când vorbim cu partenerii noștri europeni, primim aceeași reacție: «Ei bine, am optat pentru Maven pentru că nu există altă opțiune, dar dacă țările din Europa sunt capabile să construiască o alternativă, o vom alege».”, a declarat Justel într-o conferință de presă de joi, citată de Defense News.

NATO a început să utilizeze sistemul inteligent Maven, derivat din proiectul Maven al Pentagonului, în 2025. Acesta integrează cantități vaste de date de pe câmpul de luptă pentru a sprijini o luare a deciziilor și identificarea mai rapidă a țintelor. Însă oficialii francezi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dependența de sisteme non-europene.

Guvernele europene au căutat din ce în ce mai mult să își reevalueze acordurile cu Palantir, care a stârnit controverse, printre altele, pentru utilizarea sa în operațiuni militare, supravegherea în masă și controlul imigrației. Derk Boswijk, secretarul de stat olandez pentru Apărare, a declarat săptămâna aceasta în Camera Reprezentanților că o „alternativă completă” la Palantir trebuie să fie disponibilă în termen de doi ani. Guvernul olandez lucrează la o „politică dublă pentru a reduce dependența” de companie, astfel încât să poată opera independent „cât mai curând posibil” și să găsească o alternativă europeană.

Între timp, Germania a declarat că nu va contracta nicio companie americană, inclusiv Palantir. De altfel, Danemarca caută soluții locale pentru a înlocui un acord pe 7 ani cu Palantir.

Arcadia este conceput ca un sistem descentralizat, care leagă posturile de comandă de serverele de pe teren într-o rețea mesh, în timp ce Maven se mândrește cu o arhitectură mai centralizată. Oficialii francezi spun că abordarea descentralizată îmbunătățește rezistența, permițând continuarea operațiunilor chiar dacă părți ale rețelei sunt perturbate.

Printre firmele franceze care au contribuit la dezvoltarea Arcadia se numără Mistral AI, Safran, Thales și Airbus. Arcadia face parte dintr-o mișcare mai amplă de la Paris pentru a consolida suveranitatea tehnologică a Europei în domeniul apărării. Franța a testat deja Arcadia în exerciții din România și pe plan intern și afirmă că sistemul a fost conceput pentru a respecta standardele NATO de rețea federativă pentru misiuni (FMN), un cadru cheie pentru interoperabilitatea dintre forțele aliate. Deși Palantir susține că sistemul său se aliniază principiilor FMN și se îndreaptă spre certificarea completă, interesul pentru o alternativă construită în Europa pare să crească.