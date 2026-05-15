Subiectul a fost analizat recent de Eduard Uzunov, CEO-ul Regatta Imobiliare, în cadrul podcastului Picătura de business, realizat de Radu Preda pentru evz.ro și difuzat pe canalul YouTube Hai România.

Eduard Uzunov a explicat că, în prezent, piața imobiliară din România este marcată de un contrast puternic. Dacă volumul tranzacțiilor la nivel național este în scădere, reflectat și în numărul mai mic de cărți funciare eliberate, proprietățile de elită continuă să genereze cifre impresionante.

„Vreau să vă spun următorul lucru. Piața pe middle class, pe clasa medie, are puțin de suferit. Se vede că tranzacțiile sunt în scădere. De pildă, foarte puține cărți funciare scoase în țară. Deci, piața imobiliară, într-adevăr, are de suferit. Eu pot să mă laud cu faptul că având niște locații excepționale de care ne ocupăm, facem vânzări. Am făcut vânzări anul trecut de vreo 30 de milioane de euro cu o cifră de afaceri”, a afirmat Eduard Uzunov.

Secretul succesului în perioade de instabilitate rezidă, conform expertului, în calitatea locațiilor. Zonele ultracentrale rămân magnetul principal pentru investitorii cu capital solid, generând venituri constante din comisioane și tranzacții de anvergură.

„Cumva la noi, numai din comisioane de vânzări, circa 1.500.000-1.700.000 de euro. Deci, ca să faci această sumă, trebuie chiar să vinzi sau să închiriezi. Stăm foarte bine! Atât pe comercial cât și pe rezidențial, datorită locațiilor speciale pe care le avem. În ultima perioadă recunosc, foarte bine mergem. Triunghiul de aur și pe comercial Calea Victoriei, unde am avut niște tranzacții remarcabile.

Triunghiul de Aur, eu îl numesc străzile Episcopiei cu Clemenceau, Esarcu, exact cu vedere la Ateneu Român. Ateneu Român care are o energie extraordinară, care este cel mai frumos edificiu construit în București”, a mai spus invitatul lui Radu Preda.

Interesul pentru centrul Bucureștiului a împins prețurile la niveluri greu de imaginat în alte segmente de piață. Pe Calea Victoriei și în imediata vecinătate, tranzacțiile se realizează la sume exorbitante, iar planurile de viitor ale dezvoltatorilor vizează restaurarea unor imobile istorice ce vor fi scoase pe piață la prețuri record.

„S-au vândut spații comerciale acolo, pe Calea Victoriei și relativ apropiat de Calea Victoriei, cu 20.000, și cu 30.000, și cu 40.000 de euro pe metru pătrat. Avem niște oferte și proprietarii nu vor cu 50.000 de euro pe metru pătrat, mai mult sau mai puțin, de euro. Deci este acolo freamătul cel mai important al zonei comerciale.

O să urmeze rezidențial, pentru că avem în plan refacerea blocurilor a două imobile superbe care sunt acolo Episcopiei 2-4 și Episcopiei. Vor fi apartamente de minimum 120 de metri pătrați și vom scoate la vânzare blocurile după ce sunt refăcute, restaurate tot și cu niște finisaje excepționale, vom scoate la vânzare cu niște prețuri record”, a mai precizat dezvoltatorul imobiliar.