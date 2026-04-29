Subiectul împrumutului făcut de România prin programul SAFE a fost analizat, miercuri, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost Viorel Cataramă, Petrișor Peiu și Liviu Mihaiu.

Condițiile sunt dezavantajoase pentru țara noastră, care va pompa bani împrumutați în economia Franței și Germaniei. Viorel Cataramă a acuzat că toate negocierile externe sunt total defavorabile României.

Care este de părere că există și varianta refuzului, în cazul în care condițiile impuse țării sunt total dezavantajoase și atârnă greu pe o perioadă foarte lungă de timp.

„E simplu, poți să refuzi. Sau în loc de 15 miliarde, iei numai 5 miliarde. Ca să-ți faci și autostrăzi și așa mai departe. Deci este o chestiune de decizie politică. Problema noastră este că noi nu negociem niciodată nimic în interesul României. Nouă ni se spune că trebuie să facem ceva și în poziție de drepți, noi facem ce ni se spune. Chiar dacă este împotriva interesului național. Întrebați pe oricine din Guvern, astăzi, dacă are vreo idee cum returnează acești bani. De unde îi dăm?”, a spus invitatul emisiunii.

Care crede că împrumutul va fi o piatră de moară la gâtul României. Nevoită să vândă una dintre puținele resurse care i-au mai rămas, pentru a se achita de datorii.