Subiectul împrumutului făcut de România prin programul SAFE a fost analizat, miercuri, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost Viorel Cataramă, Petrișor Peiu și Liviu Mihaiu.
Viorel Cataramă: Problema noastră este că nu negociem niciodată, nimic, în interesul României
Condițiile sunt dezavantajoase pentru țara noastră, care va pompa bani împrumutați în economia Franței și Germaniei. Viorel Cataramă a acuzat că toate negocierile externe sunt total defavorabile României.
„Dacă vă mai aduceți aminte, în guvernarea 97-2000, s-a venit în Parlamentul României cu Bell Helicopter din America. Trebuia să luăm un credit de 13 miliarde de dolari. Eu, atunci, eram președintele Comisiei Economice a Senatului și au venit la mine, s-au făcut presiuni asupra Comisiei ca să fim de acord. Și eu am avut o discuție inclusiv cu reprezentantul companiei.
Am spus: eu n-am nimic împotrivă ca România să se aprovizioneze cu elicoptere. Problema mea este că eu nu văd acum de unde returnăm noi banii? Că trebuia să luăm împrumut și să-l plătim înapoi”, a afirmat Cataramă.
„Ni se spune fă facem ceva și, în poziție de drepți, facem”
Care este de părere că există și varianta refuzului, în cazul în care condițiile impuse țării sunt total dezavantajoase și atârnă greu pe o perioadă foarte lungă de timp.
„E simplu, poți să refuzi. Sau în loc de 15 miliarde, iei numai 5 miliarde. Ca să-ți faci și autostrăzi și așa mai departe. Deci este o chestiune de decizie politică. Problema noastră este că noi nu negociem niciodată nimic în interesul României.
Nouă ni se spune că trebuie să facem ceva și în poziție de drepți, noi facem ce ni se spune. Chiar dacă este împotriva interesului național. Întrebați pe oricine din Guvern, astăzi, dacă are vreo idee cum returnează acești bani. De unde îi dăm?”, a spus invitatul emisiunii.
Ce o să vindem ca să ne putem achita datoria?
Care crede că împrumutul va fi o piatră de moară la gâtul României. Nevoită să vândă una dintre puținele resurse care i-au mai rămas, pentru a se achita de datorii.
„Noi suntem și membrii NATO. Și NATO a luat o hotărâre să alocăm 5% din PIB pentru Apărare. Și așa nu putem să alocăm. Păi lângă asta, noi ne ducem acum și luăm o sumă foarte mare pentru situația actuală a României, pe care astăzi știm că nu putem să o returnăm.
Că va trebui să vindem Delta Dunării sau eu știu eu ce să mai vindem ca să facem rost de bani. E altă treabă”, a mai afirmat omul de afaceri.
