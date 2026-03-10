Silviu Predoiu, fost șef al SIE, crede că Nicușor Dan este un președinte care amintește la milimetru de predecesorul său, Klaus Iohannis. În podcastul realizat de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, generalul a atras atenția că președintele României nu poate fi altceva decât o dezamăgire.

Tema de pornire a discuției a fost legată de afirmațiile făcute de Dominic Fritz, primarul din Timișoara. Care a spus că Nicușor Dan se teme că este ascultat la Cotroceni. Un scandal iscat artificial, după cum consideră Predoiu. „În toată această discuție, subiectul nu este domnul președinte Nicușor Dan.

Domnul președinte Nicușor Dan are un mod de procesare a realității și un stil de lucru, care sunt diferite de normă. Ambele sunt cu mult radical diferite de ceea ce vedem la majoritatea populației. Dumnealui oricum ne-a dovedit în start că este incompatibil cu satisfacerea cerințelor și așteptărilor funcției prezidențiale. Deci nu dumnealui este în povestea asta”, a spus fostul șef al SIE.

Care făcut o comparație între actualul lider de la Cotroceni și predecesorul său. „Domnul Nicușor Dan este Iohannis 2.0”. În chestiunea acuzațiilor formulate de edilul de pe Bega, Predoiu crede că vorbele nu au fost aruncate întâmplător. „Dominic Friț. La dumnealui nu-i vorba de naivitate, nu-i vorba de un stil diferit de procesare a realității, e vorba de ticăloșie. în acest mesaj. Nu-i vorba de altceva”.

Întrebat de Dan Andronic dacă ar fi vorba despre o ticăloșie la adresa lui Nicușor Dan, Silviu Predoiu a spus: „Nu, nu. Este un stil. Personal, nu-l vizează pe Nicușor. N-are treabă domnul Nicușor, dar a fost un decor în afirmația dumnealui. Dacă nu exista Nicușor Dan, găsea altă formulă să ne transmită tuturor cât de important e dumnealui”.

Fritz a spus că, atunci când e la Cotroceni, discută cu președintele într-o cameră unde nu sunt microfoane. „De unde știe domnul Dominic Frisc că nu sunt microfoane? I-a zis cineva care sunt camerele cu microfoane?”, s-a întrebat retoric generalul Predoiu.

Care crede că primarul a vrut să transmită un mesaj public prin care să arate că este o persoană cu uși deschise la Cotroceni. „Pe el îl ajută foarte mut, mai ales acum, când a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Vine și spune: Voi vedeți cine sunt eu, unde merg eu săptămânal?”, a mai explicat fostul șef al SIE.