În cadrul unui nou episod al podcastului ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut alături ca parteneri de dialog pe Radu Coșarcă și pe Șerban Nicolae.

”Lucrurile cele mai eficiente s-au făcut vremea Guvernului Năstase, dar nu numai atât. Aveam niște obiective măsurabile, palpabile. Aderare la NATO, aderare la Uniunea Europeană. Mai înainte, în 1993, am intrat în Consiliul Europei. Poate vă faceți aminte? Mai era o chestiune. Așa, istoriceste vorbind, noi avem un mic viermuș când vine vorba de Ungaria. Faptul că Ungaria era în fața noastră, a intrat în Consiliul Europei înaintea României, și nu uitați că la Consiliul Europei, ca să fie admis, în Comitetul Ministrilor e cu drept de veto. Un vot contra îți bloca intrarea Consiliului Europei. Atunci era clubul cel mai important către care tindeam. Era primul pas de garanție că avem o societate democratică cu plurii partidism și cu drepturile omului. După aia a venit intrarea în NATO, a venit negocierea de aderare la Uniunea Europeană. Adică a venit și obiective și PSD-ul și le-a îndeplinit. Le-a atins. Avem obiectivul aderării la zona euro neatins de foarte multă vreme”, spune Șerban Nicolae.

”(…) Este de luat în considerare de ce țările nordice nu doresc să intre în zona euro, țările centrale europene, cum sunt Cehia, Ungaria, Slovacia, Polonia nu-și doresc să adere la zona euro. Un pic de precauție, și aici îi dau dreptate lui Mugur Isărescu, și un pic de răbdare nu strică. Dar era vorba de obiective. Am mai avut, după aia, intrarea în Schengen. Am amânat-o, practic, din 2009-2010 când erau lucruri făcute și știu bine (…) da, dar trebuie să știi să abordezi și politică. Politica a fost și cu aderarea la NATO, politica a fost și cu aderarea la Uniunea Europeană și atunci te concentrezi pe chestiunea asta. A venit perioada de criză. După perioada de criză a guvernului Boc, guvernul Ponta, tot cu PSD-ul ca motor principal, a adoptat acele măsuri pe care, în mediul economic, toată lumea le știe ca fiind măsurile bune. S-a scăzut TVA-ul de la 24 la 19, s-a întors practic la cele 5% care fusese majorat în 2010. S-a luat o serie întreagă de măsuri de stimulare, de reduceri de impozite, de cote și așa mai departe, ceea ce a permis un reviriment economic destul de rapid, chiar mai rapid decât era de așteptat pentru o economie ca a României. La fel în 2017, 2019. Uitați-vă în toată presa. Ați auzit vreodată atunci guvernul să spună nu sunt bani. Să vedem dacă avem bani de pensii, să vedem dacă avem bani de investiții. Nu. Lucrurile mergeau, proiectele se dezvoltau, atunci s-au lansat programele astea de dezvoltare locală. Noi fiind încă o țară cu rămâneri în urmă în materie de drumuri asfaltate sau situate la țară”, a continuat Șerban Nicolae.

