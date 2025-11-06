Robert Turcescu spune că noile generații au o viziune complet diferită asupra lumii
Robert Turcescu a spus că observă o schimbare semnificativă în rândul tinerilor, în special al celor care au studiat în Occident. El a afirmat că mulți dintre acești tineri adoptă o viziune neomarxistă asupra lumii și că generațiile care vin au concepții complet diferite despre societate și valorile care o guvernează.
În opinia sa, aceste transformări ideologice fac dificilă o eventuală rezistență față de procesul global de „resetare” socială și culturală.
„Eu mă uit la oamenii tineri. Vorbeam cu Mihaiu ieri, care are de asemenea fată școlită în Occident, ca mine și ca mulți alții, nu știu ce. Ne-am trimis copiii să facă facultăți pe afară, să nu știu ce, să un alta, să nu știu ce.
Toți au devenit neomarxiști. Asta este. Deci generațiile care vin vor fi pe o cu totul și cu totul altă idee legată de lumea în care trăiesc, de felul în care trebuie să curgă lucrurile. Sunt deja pe drumul respectiv, pe calea aia. Ce să faci? Cum să te mai opui acestei resetări?”, spune Turcescu.
Bogdan Comaroni consideră că transformările actuale sunt parte dintr-un plan global de „inginerie socială”
Bogdan Comaroni a declarat că schimbările din ultimii ani nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unei evoluții planificate. El a spus că a studiat conceptele „revoluției industriale a patra și a cincea” și că direcția actuală a lumii urmează aceleași linii strategice descrise acolo.
Comaroni a adăugat că sondajele recente din Statele Unite arată o susținere tot mai mare a candidaților democrați din partea tinerilor, oferind exemplul primarului din New York, votat majoritar de persoane între 18 și 40 de ani. El a spus că această orientare politică este rezultatul unui proces de îndoctrinare și al unei „inginerii sociale” aplicate la scară globală.
„Este o chestiune care evoluează conform planului. Știu, alții spun că ăștia sunt tâmpiți, că nu există o elită globală, că nu vor să facă nimic, că așa merge societatea în evoluție normală și că nu e nimic nou și doar noi suntem niște tâmpiți cu teoria conspirației și că altcineva vrea să ne impună anumite lucruri.
De pildă, dacă te uiți acum și vezi în sondajele care s-au publicat aseară și astăzi în Statele Unite, o să constați că primarul de la New York a fost votat în majoritate, de tineri între 18 și 40 de ani. 82% din femeile între 18 și 44 de ani l-au votat.
Deci, pe lângă faptul că New York-ul e într-adevăr un oraș cosmopolit și într-adevăr are o forță vis-a-vis de tot ce se întâmplă în Statele Unite, poarta de intrare a imigranților în America. Iată că teoria asta prin care continuă partea democrată, pentru cei care nu știe, tipul e democrat. În New York, în ultima perioadă, de la Giuliani încoace, partea republicană a scăzut foarte mult și mulți analiști care nu vor să dea asta pe neomarxism, pe neocomunism, spun că, dimpotrivă, este un vot care a fost dat de către o populație care dorește în continuare spiritul New York-ului. Deci sunt cei care sunt de partea neomarxistă a baricadei.
Dar toate aceste date, adică, practic, noua generație, migranții, politica democrată de a calergiza planul și în Statele Unite ale Americii, tot prin această poartă de intrare care e New York-ul, evident că dă roade. Și dă roade pentru că se adresează exact populației, deci până în 40 de ani, cea care vine din spate, adică milenialii și generația Z, care au fost îndoctrinați în sistemul ăsta transumanist, neomarxist, tot ceea ce vorbim noi și pe care l-am văzut practicat prin ingineria socială începând din 2020”, a declarat Comaroni.
Comaroni: Când vrei să conduci o populație masivă, trebuie să faci două lucruri
În opinia sa, acest mecanism funcționează pe principiul clasic de divizare a societății – „divide et impera” – și pe exploatarea diferențelor culturale și sociale dintre grupuri.
El a explicat că în astfel de contexte, populațiile sunt împărțite în tabere antagonice, iar una dintre ele este direcționată ideologic pentru a domina discursul public și politic.
Comaroni a mai spus că în timp, aceste procese conduc la slăbirea elitelor intelectuale, care ajung să cedeze în fața presiunii colective. El a făcut o paralelă între mecanismele actuale și cele folosite în instaurarea regimurilor comuniste, considerând că experimentul social realizat în Europa de Est în secolul trecut se repetă acum la scară globală, într-o formă modernizată și digitalizată.
Potrivit acestuia, lumea se îndreaptă către un model de control total, bazat pe tehnologii avansate, inteligență artificială și sisteme de monitorizare digitală.
„Practic asta este ceea ce se întâmplă în momentul de față planetar. O inginerie socială foarte bine aplicată în care într-o primă etapă a avut loc divizarea populației, pentru că în momentul în care tu vrei să conduci o populație masivă, trebuie să faci două lucruri.
Prima dată să o divizezi, deci acel dicton divide et impera, dar trebuie să o divizezi și să o arunci una împotriva celeilalte, pentru că din momentul ăsta tu stăpânești deja jumătate din acea populație pe care vrei s-o domini și atunci înarmezi prin această inginerie socială tabăra ta, începi s-o cenzurezi pe cealaltă și să-ți impui toată autoritatea de care ai ca să începi s-o limitezi, ca jumătatea ta să înceapă să crească și să devină tot mai agresivă și să o atace pe cealaltă care la un moment dat trebuie să se predea.
Al doilea percept în toată teoria asta este că totdeauna te vei adresa părții de populație mai tâmpite. Adică ne place sau nu ne place, populația majoritară într-o comunitate e populația cu o cultură mai redusă. Ei sunt agresivi și chipurile luptă pentru o cauză, că de-aia sunt și aleși, dar în realitate ei sunt și cei mai supuși, adică e cea mai supusă parte a populației, pentru că la rândul ei are respect față de șefi, față de cei mai inteligenți, e față de aia cu o cultură mai mare, adică e partea care e mai frustrată și mai complexată în realitate. Și atunci tu te duci și speculezi în această tabără.
Mergi pe ideea care a fost descrisă de la Gustav Le Bon, acea psihologie mulțimii, care ca reacție inversă este că populația inteligentă, care întotdeauna într-o comunitate reprezintă până în 22%, adică undeva între 17% și 22% și care inițial are respectul, e considerată elită. Dacă nu există un amestec de manipulare, dezinformare, populația elitistă are un respect față de cealaltă și atâta vreme cât asta și are grijă de partea cealaltă.
Ăștia când intervin divizează și atunci ce fac? Conform principiului lui Gustav Le Bon și a mai multora, la un moment dat populația superioară intelectual cedează. Este acea chestiune în care s-a constatat și au întotdeauna un răspuns la întrebarea de ce se prostesc oamenii inteligenți în momentul în care au de-a face cu o populație care devine dezbinată, devine agresivă și se impune. Adică așa cum a venit comunismul.
Comunismul a venit prin acea populație, prin proletarii, i-a adus pe toți de la strung, de la rapiță, de unde erau, i-au pus șefi. A fost o inginerie socială bine făcută, nu a fost un accident, așa că au încercat ei să vadă ce s-a întâmplat. Deci au fost luați puși șefi pe colective, imediat s-a distrus, elitele a fost băgată la închisoare. Acest sistem îl vedem pus astăzi în aplicare la o scară planetară”, mai spune Bogdan Comaroni.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.