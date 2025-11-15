Un exemplu central a fost conflictul dintre colegele de la ONG-ul „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Confruntarea dintre acestea a generat confuzie în rândul susținătorilor, mulți fiind nehotărâți de partea cui să se poziționeze.

Dan Andronic a subliniat că tensiunile nu sunt doar personale, ci au implicații financiare și de imagine pentru ONG. Atunci când organizațiile non-guvernamentale interacționează cu instituții guvernamentale sau cu sponsori corporativi, acestea trebuie să respecte reguli stricte care împiedică legăturile politice directe, pentru a evita conflicte de interese sau pierderi de finanțare. Persistența Oanei Gheorghiu în cadrul ONG-ului, în ciuda acestor reguli și verificări stricte de conformitate, a generat riscuri reale pentru continuarea proiectelor și contractelor fundației.

„Vorbeam de dorința lui Băluță de a face parte din înalta societate a ONG-știlor, nici acolo lucrurile nu stau foarte bine. Și am avut exemplu cu scandalul între cele două colege de ONG. Celebrul ONG Dăruiește Viață, cu Oana Gheorghiu și colega ei, care s-au cam bălăcărit în public și care au provocat oarecare confuzie intelectuală. La nivelul celor care le susțineau, pentru că nici nu știi cui să ții partea, celei care a rămas în ONG sau celei care a plecat din ONG? Îți spun punctul meu de vedere și după aceea te las pe tine să comentezi. Eu cred că Carmen Uscatu are dreptate. De ce? Pentru că în momentul în care te-ai dus în zona guvernamentală și tu știi foarte bine că ai lucrat într-o instituție cu caracter internațional. În momentul în care te duci să ceri bani, primul lucru care se verifică este dacă ai conexiuni politice. Pentru că partea adversă, ca să zic așa, adică ăla care dă banul, are niște reguli foarte clare și nu are voie să sponsorizeze lucruri care au legătură cu politicul, persoane care au legătură cu politicul sau inițiative care au legătură cu politicul. De ce? Că așa sunt ei. Sunt precauții care s-au născut în urma a zeci și sute de scandaluri. Deci, încăpățânarea Oanei Gheorghiu de a nu se retrage din ONG, afectează ONG-ul clar. Pentru că ai acel compliance de care trebuie să treci”, a spus jurnalistul Dan Andronic în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Radu Coșarcă a completat analiza, menționând că motivația Oanei Gheorghiu nu pare neapărat o încăpățânare, ci mai degrabă o preocupare legată de viitorul său financiar. Diferențele între salariile din sectorul guvernamental și cele din ONG-uri, precum și exprimarea nemulțumirii pentru recompensarea ca vicepremier, pot explica decizia sa de a rămâne activă în organizație. Astfel, problema nu este doar de natură personală, ci reflectă și dilemele financiare și profesionale cu care se confruntă liderii de ONG-uri în contextul interacțiunii cu finanțatori și autorități.

„Da, e un set de reguli pe care trebuie să le respecte o corporație, pe care ea însăși și le impune. Ține de valorile, comportamentele, misiunea, viziunea companiei, așa este și acest set de reguli, care este impus de Consiliul de Administrație. (….) Și se feresc să aibă legături cu guvernele, să aibă legături cu partidele politice și normal că cei care au contractat astfel de angajamente față de fundația Dăruiește Viață, normal că au sărit în sus pentru că au primit și ei telefoane de la compania mamă și au spus ați verificat dacă nu este vreo legătură, s-ar putea ca fundația să pierdă anumite contracte de sponsorizare sau să se nască suspiciuni, să se întârzie plăți. Din acest punct de vedere, da, Carmenul Scatu are dreptate. Pe de altă parte, la Oana Gheorghiu nu știu dacă e vorba de o încăpățânare, cât de o preocupare pentru viitorul său financiar. (…) La guvern sunt salarii mai mici, iar ea a apucat să-și exprime deja îngrijorarea față de această situație. Și-a declarat lipsa de satisfacție față de modul în care este recompensată ca vicepremier. (…) Ce vreau să spun este că această fundație este evident că administrează fonduri foarte mari. Vorbim de milioane de euro. Se bucură de mare credibilitate în rândul sponsorilor potențiali. Doamna Oana Gheorghiu și-a făcut un calcul, și-a dat seama cât de fragilă este poziția unui politician astăzi, chiar și la vârful guvernului. Întrucât a reușit prin declarațiile sale să stârnească atât adversitate, probabil că s-a gândit, poate că voi mai fi o săptămână, o lună, un an, cine știe cât durează. Mă întorc în fundația pe care, evident, am cofondat-o alături de Uscatu. Ea se teme acum că partenera ei probabil vrea să rămână singură la administrarea acestei fundații”, a explicat Radu Coșarcă.

Dan Andronic și Radu Cosarca au analizat în această ediție specială a podcastului „7×7” mai multe subiecte complexe care marchează scena politică actuală:

AI vs. Alegeri: Influența Inteligenței Artificiale în București: Analizăm cum a ajuns Inteligența Artificială (AI) să joace un rol activ în campania electorală din Capitală. Ce tip de conținut este distribuit pe TikTok și YouTube și cât de mult distorsionează percepția publică acest nou tip de propagandă?

Rețeaua Călin Georgescu și Filiera Elvețiană: Cine sunt rezerviștii și generalii români din jurul lui Călin Georgescu? Dan Andronic și Radu Cosarca arată ramificațiile elvețiene și posibilele legături cu interesele de la Kremlin, analizând noua „captură RO”.

Dosarul Fierbinte: Salariile Magistraților: Vedem ce se întâmplă în negocierile privind salarizarea din sistemul de Justiție, în contextul presiunilor legate de PNRR.

Geopolitică la Foc Încrucișat: Discutăm despre escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela pe fondul mobilizării militare și despre evoluția războiului din Ucraina, analizând condițiile de pace expuse de Lavrov și ce anume indică acestea despre obiectivele reale ale Rusiei.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.