Cum a ajuns Ilie Bolojan să fie perceput ca un salvator al națiunii? O întrebare la care a încercat să răspundă Viorica Dăncilă, fost premier al României, care a participat, miercuri, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

„Dumneavoastră cum vă explicați totuși, că pentru mine e năucitoare această aură pe care i-au pus-o unii domnului Bolojan, deasupra capului, de reformator, de om cinstit, de ins care să luptă cu o hidră, cu șobolanii PSD-iști, iată?”, a întrebat Robert Turcescu.

„Cred că este o direcție dată de undeva. Să nu uităm un lucru. Înainte de alegerile prezidențiale și PSD-ul, tot domnul Ciolacu, tot pe domnul Bolojan îl voia. Doamna Lasconi, tot pe domnul Bolojan. Toată lumea l-a văzut ca pe un salvator. Nicușor Dan l-a cântat pe Bolojan, a zis, ăsta e! Exact, toată lumea l-a văzut ca un salvator. Eu cred că este o direcție de undeva.

Exact cum a fost la mine. Țineți minte că la mine presa a creat o percepție negativă care a fost mult mai puternică decât realitatea. Oricât aș fi încercat să arăt că lucrurile sunt alt fel, nu mai puteam, pentru că percepția era așa creată. Acum, la domnul Bolojan s-a creat acea percepție, încât nu mai contează realitatea. Nu contează că dânsul poate să fie un premier bun sau să nu fie un premier bun. El era salvatorul. Era zugrăvit în salvator”, a explicat fostul șef al Executivului.

Realitatea, a afirmat Viorica Dăncilă, arată că Ilie Bolojan este catastrofal, la polul opus față de nimbul care i-a fost creat.

„Nu am nimic cu dânsul ca om. Eu vorbesc de Ilie Bolojan ca prim-ministru. Și în sprijinul celor afirmate de mine sunt cifrele și modul în care trăiesc românii. Mulți dintre ei poate acum nu vor să recunoască că au greșit. Iar mulți dintre ei poate au un interes sau o direcție dată dintr-o anumită parte. Pentru că alt fel nu pot să înțeleg cum să ne judecăm.”

Dăncilă nu a identificat o categorie socială care să poată spune că este mulțumită de reformele Executivului condus de Ilie Bolojan.

„Părinții, bunicii o duc greu și ei văd prețurile care au urcat vertiginos și ei plătesc utilitățile la prețuri foarte mari. Și ei văd că deciziile care sunt luate nu sunt nici în sprijinul actorilor, nici a scriitorilor, nici a profesorilor, nici a medicilor, a niciunei categorii sociale. Cred că în acest moment lumea nu este mulțumită de măsurile care au fost luate.”