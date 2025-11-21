Fostul prim-ministru al României Victor Ponta a fost prezent în cadrul podcastului ”HAI LIVE cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”.

Printre alte subiecte importante, fostul premier a discutat, alături de jurnaliștii Robert Turcescu, Dan Andronic și Mirel Curea despre pachetul financiar al Guvernului Bolojan.

Victor Ponta spune că Executivul nu va reuși să reducă niciun ban și că va fi un haos total.

”Va fi un haos și o prostie asta cu pensia și cu salariul. Un haos total. Eu cunosc administrația din România. Du-te tu acuma la școală și calculează cum îi faci lui ăla 15% din pensie plus salariu. N-o să aplice nimeni nimic, n-o să reducă niciun ban”, spune fostul premier.

Victor Ponta a explicat că autoritățile au estimat reduceri de 1,6 miliarde de lei la buget pentru anul 2026. El a spus că, după părerea sa, nu se va realiza niciun miliard de lei din această sumă și a subliniat că, în primele nouă luni ale anului curent, deficitul a fost de 110 miliarde de lei, ceea ce face insignifiantă reducerea de un miliard prevăzută în pachet.

În plus, Ponta a atras atenția că doar dobânzile vor crește anul viitor cu 3 miliarde de euro, echivalentul a circa 15 miliarde de lei, calificând întreaga situație drept „o păcăleală generală”.

”La pachet, așa ești obligat, să prezinți impactul financiar. Și ei au pus acolo că, în urma acestui pachet, anul viitor, 2026, se vor face reduceri la buget de 1,6 miliarde de lei. Eu, în primul rând, pun pariu cu voi acum și o să vedeți că nu o să fie niciun miliard de lei. Dar tu știi cât ne-am împrumutat pe primele 9 luni, cât e deficitul? 110 miliarde de lei. Adică 110, prin marele pachet, ei reduc un miliard. Între timp, anul viitor, doar dobânzile cresc cu 3 miliarde de euro, adică cu 15 miliarde de lei. E o păcăleală generală toată chestia asta”, a continuat Victor Ponta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.